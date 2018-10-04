От батутов до «бермудов»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T10:39:47+03:00

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Более сотни брендов, просторный фуд-корт, зоопарк и кинотеатр ждут смолян на территории торгово-развлекательного центра «Макси». Что необходимо каждому из нас для того, чтобы превратить в настоящий праздник даже обычный будний день, а также приятно и с пользой провести выходные?

Удачный шопинг в уютной атмосфере, хорошая книга или пирожное с чашкой ароматного кофе, новый фильм с любимым актером или возможность пообщаться с дружелюбным енотом и другими забавными животными? У каждого из нас свое представление об идеальном отдыхе, но все необходимое для этого вы без труда найдете в ТРЦ «Макси».

Торгово-развлекательный центр «Макси» - это не обычный торговый центр со стандартным набором магазинов. Это место не только для шопинга, но и для отдыха в компании друзей или в кругу родных. За совместный досуг здесь отвечают два семейно-развлекательных центра. Игровые автоматы на любой вкус, горки и лабиринты ждут больших и маленьких смолян в «Мармеладном Бегемоте», а веревочный парк, скалодром, интерактивная песочница и многое другое можно найти на территории «Лето Парка». Ну а желающим как следует поразмяться всегда рады в батутном парке «Атом».

В "Макси" объединяет все поколения

Хотите познакомиться с последними новинками кинопроката? Тогда ваш путь лежит в один из семи кинозалов «Мираж Синема», эксклюзивно представленного на территории Смоленска в ТРЦ «Макси». И, конечно, детей и взрослых всегда рады видеть в стенах «Ручного зоопарка».

Разыгрался аппетит во время прыжков на батуте? В вашем распоряжении просторный фуд-корт с удобными диванами, столиками и, конечно, огромным разнообразием блюд. На фуд-корте в «Макси» целых девять ресторанов, и каждый готов предложить своим гостям собственное меню. Поклонников классического фаст-фуда ждут фирменные бургеры и снэки в KFC, Burger King и «Макдоналдс», ценителей итальянской кухни – широкий выбор пиццы и закусок в ДоДо Пицца. Сендвич на свой вкус можно собрать в единственном в Смоленске ресторане Subway, а любители перекусить «как дома» всегда найдут себе блюдо по вкусу в меню горячо любимого смолянами «Мандаринового гуся».

И, конечно, ТРЦ «Макси» был и остается главным местом для модного шопинга в Смоленске. Более ста магазинов для взрослых и детей, свежие коллекции и выгодные предложения, масштабные распродажи и эксклюзивные бренды – три этажа настоящего рая для шопоголиков. Более двадцати пяти отделов с обувью, почти девяносто бутиков одежды, одиннадцать ювелирных и тринадцать детских магазинов, а также полтора десятка магазинов электроники и сотовой связи и представители крупнейших косметических сетей – уйти из «Макси» без покупки просто невозможно!

Особую гордость торгово-развлекательного комплекса составляют уникальные бренды, представленные здесь в единственном для Смоленска экземпляре.

Только в ТРЦ «Макси» смоляне могут найти фирменные обувные магазины Mario Mikke, Vitacci, Chester, а также купить вещи брендов H&M, Bershka, New Yorker, LIME, OODJI, Reebok, Henderson, Pierre Cardin, BAON, Tom Tailor, Serginetty, Intimissimi и Calzedonia. Также в «Макси» эксклюзивно представлены фирменные магазины «Снежная королева», Familia, представитель косметической сети РивГош и единственный в городе магазин Mixit. В «Макси» можно купить фирменные «шармы» и другие украшения Pandora и приобрести множество товаров по выгодным ценам в гипермаркете «Лента».

Порадуют смолян широким выбором хорошо знакомые, но оттого не менее любимые магазины Zenden, kari, «Легкий шаг», «Мегатоп», O’stin, Modis, FunDay, Concept Club, Acoola, «Детский мир» и самый большой по площади в городе фирменный магазин «Zolla». Прибавьте сюда удобное расположение, вместительную парковку, уникальные предложения и внимательное отношение персонала – и станет понятно, почему ТРЦ «Макси» стал любимым местом отдыха для смолян.

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