2018-10-09T21:17:48+03:00
Общество

Где в Смоленске 10 октября отключат отопление и горячую воду

Опубликован список адресов, попадающих в зону отключения
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске 10 октября на сетях «Квадры» и «Смоленсктеплосеть» пройдут ремонтные работы, из-за которых в зоне отключения окажутся сады, школы и жилые дома.

С 03.00 в зоне отключения отопления и горячей воды окажутся:

д/сад «Юбилейный», Губенко, 3,

д/сад «Солнышко», Губенко, 1,

д/сад «Антошка», Островского, 10,

д/сад «Незабудка», Островского, 18,

д/сад «Одуванчик», Автозаводская, 23А,

д/сад «Журавушка», Автозаводская, 58а,

д/сад № 56, 12 лет Октября, 4,

школа № 7, 12 лет Октября, 6,

школа № 30, Островского, 3,

школа № 22, Фрунзе, 12.

Адреса жилых домов, где отключат горячую воду:

12 лет Октября, 2А, 4, 6,

1-й Мичуринский пер., 4А, 4Б,

2-й Смоленский ручей, 5,

Автозаводская, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 17, 19, 21, 29, 29А, 33, 35,46В, 46, 56, 58, 58А, 60,21А, 21Б, 22А, 23, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 30, 32А, 50, 52, 54, 23А,

Беляева, 45,

Витебское шоссе, 1А, 1/37, 3/20, 10,

Губенко, 1, 10,

Заводская, 1,

Кутузова, 30,

Островского, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 10, 18,

Фрунзе, 5, 9, 11, 20,

Чехова, 23,

Щеткино ПДУ, 98,

Юрьева, 1/6, 3, 5, 9, 11/12, 13, 15.

Отопление отключат по адресам:

12 лет Октября, 2А, 4, 6,

2-й Смоленский ручей, 5,

Автозаводская, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 17, 23А, 30, 32А,

Беляева, 45,

Витебское шоссе, 1А, 1/37, 2, 4, 6, 8, 3/20, 10,

Заводская, 1,

Кутузова, 30,

Островского, 2, 4, 6, 10, 18,

Фрунзе, 2, 3,4, 5,6, 8, 9, 11, 20,

Чехова, 23,

Юрьева, 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15.

С 06.00 до 20.00 тепла и горячей не будет по адресам:

ул. Соболева, 1;

ул. Беляева, 3, 4А;

ул. Большая Советская, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10/2, 11;

ул. Студенческая, 3;

ул. Войкова, 1, 2, 5 8, 8а, 9, 10, 12;

ул. Большая Краснофлотская, 1А, 3, 5, 7, 9.

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