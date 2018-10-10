Шопинг без опасности

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-10T17:07:47+03:00

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Как много времени вы обычно проводите в торговых центрах? Потратить пару часов на шопинг, перекусить в перерыве между покупками, отвести ребенка в контактный зоопарк, а после в качестве приятного бонуса похрустеть попкорном под новый фильм в уютном кинозале – в подобной атмосфере минуты и часы порою пролетают просто незаметно. Не удивительно, что наравне с комфортом и многообразием выбора все большее значение для смолян приобретает безопасность и надежность любимого торгового центра.

Системный подход

ТРЦ "Макси"

О безопасности будущих гостей торгово-развлекательного центра представители компании «Макси» задумались еще до того, как открыл свои двери первый магазин. Еще на этапе проектирования ТРЦ «Макси» вопросы безопасности были продуманы до мельчайших деталей. И наружные стены, и перегородки внутренних помещений центра выполнены из негорючих материалов, без использования пластика и прочих токсичных «добавок».

С первого дня официального открытия центра за противопожарной безопасностью в нем пристально следят современные инженерные системы. Во всех помещениях ТРЦ «Макси» установлены автоматическая пожарная сигнализация и такая же автоматическая система водяного пожаротушения, реагирующая на критическое повышение температуры воздуха при помощи специальных тепловых замков. Последние попросту разрушаются под воздействием высоких температур, после чего из оросителей начинает поступать вода.

В случае чрезвычайной ситуации тревожный сигнал незамедлительно поступает на круглосуточно работающий диспетчерский пульт. Отправить сигнал диспетчеру можно и при помощи расположенных на территории центра ручных пожарных извещателей, воспользоваться которыми в случае необходимости может любой посетитель ТРЦ.

Для того, чтобы все находящиеся в центре люди даже в критической ситуации могли без проблем покинуть здание, на территории ТРЦ «Макси» есть двенадцать просторных лестниц, надежно защищенных от огня и дыма и выходящих прямо на улицу. В обычное время двери, ведущие к подобным коридорам безопасности, надежно закрыты, но как только сработает пожарная сигнализация, все двери разблокируются автоматически. Путь к лестницам укажут специальные световые табло с надписью «Выход». Работу систем безопасности не нарушит даже отключение электроэнергии: все расположенные в торговом центре устройства оборудованы источниками бесперебойного питания.

Без паники

ТРЦ "Макси"

Конечно, в обычной жизни нам совсем не хочется думать о возможных неприятностях, однако всегда полезно помнить, как следует вести себя в чрезвычайных ситуациях. Ведь в критических условиях самый опасный союзник человека – это паника, а потому особенно важно вовремя взять себя в руки и выбрать правильный вариант действий. Так что во время следующего визита в «Макси» оглянитесь по сторонам не только в поисках любимых брендов, но и отметьте для себя расположение эвакуационных выходов, изучите подробные планы эвакуации, чтобы возможная ЧС уже точно не застала вас врасплох, и вы точно знали, в каком направлении следует двигаться.

Помните: если в торговом центре сработает пожарная сигнализация, все эскалаторы сразу остановятся, а лифты автоматически спустятся на первый этаж и замрут с открытыми дверями. Все входные двери в ТРЦ автоматически распахнутся, а центральная карусельная дверь будет открываться механически. Загорятся световые таблички с надписью «Выход» и ведущие к эвакуационным выходам «стрелки», и сами лестницы станут доступны для смолян. Пользоваться остановившимися эскалаторами не стоит: они не достаточно широкие и попросту не приспособлены для экстренной эвакуации людей, а значит, могут быть небезопасны.

ТРЦ "Макси"

Другими словами, в торгово-развлекательном центре «Макси» есть все для обеспечения безопасности смолян: от современного качественного оборудования, которое проходит все необходимые проверки и плановые ремонты, до профессиональной команды, все члены которой обучены пожарно-техническому минимуму и регулярно отрабатывают навыки поведения в ЧС во время учебных тренировок.