17 Окт. 14:20 2018-10-18T14:30:02+03:00

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Очередной фешн-марафон в ведущих мировых столицах моды подошел к концу, а это значит, что все дизайнеры уже определились с тем, что будет в тренде на протяжении следующих самых холодных месяцев года. Подобрать себе теплый и уютный, но при этом стильный и модный образ смолянам помогут новые коллекции любимых брендов, представленные на территории торгово-развлекательного центра «Макси».

Гардероб в тренде

Теплая мода в ТРЦ "Макси"

Что же предлагают нам носить в новом сезоне ведущие эксперты в области моды? Ненастную осеннюю погоду по-прежнему можно встречать в пальто и тренчах самых разных фактур (от классики до кожи и винила) и оттенков (верхняя одежда насыщенных цветов поднимет настроение даже в самую пасмурную погоду). Например, в стильном шерстяном пальто от бренда Zolla, фирменный магазин которого находится в стенах ТРЦ «Макси». В новом сезоне выбор верхней одежды здесь радует разнообразием оттенков (от сдержанного синего и серого до нежных розовых и мятных оттенков).

На пике моды остаются также шубы из искусственного меха, которые могут похвастаться куда большим разнообразием оттенков, нежели их натуральные «собратья». Тем более что в «Снежной королеве» (единственный в Смоленске представитель сети мультибрендовых магазинов располагается именно в «Макси») можно найти как однотонные модели, так и остромодные разноцветные шубки.

Не потеряли своей актуальности в новом сезоне объемные дутые куртки и теплые дубленки. Не придется расставаться модницам и с вещами цвета металлик: металлизированные куртки, плащи, аксессуары и даже обувь прочно отвоевали себе место в осенне-зимнем гардеробе. Широкий выбор подобных моделей смолянки могут найти в магазинах New Yorker и Bershka, эксклюзивно представленных на территории торгово-развлекательного центра «Макси».

Теплая мода в ТРЦ "Макси"

Само собой под теплой фешн-оболочкой должно скрываться не менее модное «внутреннее содержание». Плиссированные юбки-миди, жакеты в клетку, платье из плотной ткани или комбинезон из денима и, конечно, свитеры самых разных цветов и фасонов - эти и другие предметы модного арсенала на осень - зиму 2018 -19 годов модницы Смоленска без труда найдут в новых коллекциях российских и зарубежных брендов, представленных в стенах ТРЦ «Макси». Большой выбор стильной осенней одежды даже для самых промозглых осенних будней смолянкам предлагают магазины H&M, LIME и Serginetty, представленные исключительно на территории ТРЦ «Макси».

Шопинг для всей семьи

Теплая мода в ТРЦ "Макси"

Дополнить образ прекрасным дамам помогут стильные аксессуары, ботинки на плоской подошве или с минимальным каблучком, высокие сапоги или стильные ботильоны. Самые модные цвета сезона холодов – оливковый, красный, синий, лавандовый и фиолетовый. А вот представителям сильного пола никак не обойтись как минимум без одной классической пары обуви, которая, кажется, никогда не выходит из моды. В поисках идеальной пары обуви ваш путь лежит в единственные в Смоленске бутики модной обуви Mario Mikke, Vitacci, Helmar и Chester. А в полюбившихся многим смолянам магазинах Zenden, Kari, «Легкий шаг» и «Мегатоп» всегда можно найти пару модных туфель или сапожек по демократичной цене. Впрочем, без пары в «Макси» не останется даже самая маленькая ножка: достаточно лишь заглянуть в детские обувные отделы магазинов Kari, «Детский мир», «Мегатоп» или Zenden – и зимние холода или осенние дожди вашему ребенку уже не страшны.

Мужчины в наше время тоже не остаются в стороне от модных тенденций и точно знают, что в новом сезоне им совершенно нельзя обойтись без классического пальто сдержанного оттенка или теплой стеганой куртки, теплой и одновременно удобной одежды в спортивном стиле. К слову, для следящих за модой представителей сильного пола в ТРЦ «Макси» есть как специализированные бутики, так и мужские отделы в магазинах, в которых представлена одежда для всех семьи. Последние коллекции ждут смоленских модников в бутиках Henderson и Pierre Cardin, причем найти их в Смоленске можно исключительно в ТРЦ «Макси».

Широкий ассортимент модной одежды для всей семьи - от юбок и футболок до курток и шуб - предлагают смолянам магазины Familia, OODJI, O’stin, FUNDAY и Modis. В ТРЦ «Макси» смоляне смогут пополнить свой гардероб вещами от таких известных брендов, как H&M, BAON, Adidas, Reebok и TOM TAILOR, а также приобрести одежду для спорта и отдыха в гипермаркете «Спортмастер». Свои магазины в «Макси» есть и у самых юных модников: красивые и стильные наряды для малышей и подростков можно найти в магазинах Acoola и «Детский мир».

Возможность подобрать в одном месте свой идеальный осенне-зимний гардероб – мечта большинства смоленских модников. Ведь далеко не всем хочется бегать по городу в поисках идеально подходящих по размеру и фасону вещей. К счастью, в стенах торгово-развлекательного центра «Макси» смолян ждет столько самых разных модных брендов, что подобрать себе гардероб по вкусу смогут абсолютно все члены вашей семьи.

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