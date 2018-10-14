«Нехорошо быть человеку одному»

14 Окт. 09:00 2018-10-15T09:00:02+03:00

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Если раньше церковь в нашей стране ассоциировалась в основном с бабушками, то сейчас всё больше молодых людей идёт в храмы. О работе церкви с молодёжью рассказал исполняющий обязанности руководителя епархиального отдела по работе с молодёжью, руководитель епархиального миссионерского отдела Георгий Свитцов.

Проблема - безынициативность

- Отец Георгий, о современной молодёжи нередко говорят, что это потерянное поколение. Вы человек, который много работает с молодыми людьми, знает эту среду, как вы относитесь к такому высказыванию?

- Насколько я знаю, почти каждое выросшее поколение про следующее говорит: «Оно совсем не такое, мы-то были значительно лучше». И нынешняя молодёжь может о тех, кто придёт за ними, сказать так. Об этом переживать не стоит. Есть другой момент, о котором стоит задуматься: современная молодёжь в массе своей достаточно инертна, безынициативна. Они сидят дома за компьютерами, в Интернете, и выйти за пределы этого иллюзорного мира им достаточно тяжело.

- А важно ли для епархиального молодёжного отдела быть представленным в Сети?

- Это определённое поле, и мы должны быть там представлены, но суть в том, что всё не должно ограничиваться проповедью в Интернете. Слова, которые мы пишем и произносим, - это, может быть, 10 % того, что мы передаём в форме мимики, жестов, ощущений. Были фильмы про Христа, и ко всем одна и та же претензия - можно всё что угодно изобразить, можно сделать человека похожим на Христа, как он изображён на иконах, можно сделать человека похожим на святых, но невозможно изобразить одну вещь, которую почувствуешь, когда находишься с ними рядом, - это святость. И когда мы общаемся в Интернете, всю палитру чувств, эмоций, смыслов передать невозможно. Поэтому, конечно, мы присутствуем в Интернете: сообщаем, делимся, отвечаем - это всё важно, но вслед за этим важно, чтобы человек пришёл к Богу.

Держаться вместе

- Молодёжный отдел активно сотрудничает со светскими учебными заведениями. Расскажите об этом подробнее...

- У нас есть договорённости - мы можем приходить в учебные заведения. Подчеркну, что это всё при желании учащихся, при их согласии. Чаще всего обсуждаем темы не сугубо церковные: например, эвтаназию, креационизм: проблему появления человека - творение это или эволюция? Где-то мы участвуем в формате дискуссионных клубов, где-то - в формате беседы, лекции.

- Отец Георгий, у нас в регионе есть молодёжная организация «Православные добровольцы Смоленщины». Расскажите о том, как она создавалась и для чего.

- Православные добровольцы у нас появились четыре года назад в один из приездов Святейшего Патриарха на Смоленщину, по инициативе московских добровольцев, среди которых были, в том числе, и смоляне. Настя Антусева и её подруга тогда перед визитом Патриарха приехали сюда, чтобы готовиться к нему в таком вот добровольческом формате. Их работа была очень успешна, потому что почва созрела: было много ребят, готовых в этом участвовать. И, начиная с этого, стала развиваться организация «Православные добровольцы Смоленщины». Она сейчас действует. Я здесь выступаю как духовник, наставник. Мы вместе изучаем Священное Писание. Проходят у нас добровольческие молодёжные поездки: ездят ребята в дома престарелых, детские дома, участвуют в архиерейских службах.

- Для православной молодёжи важно держаться вместе?

- Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Для любого человека важно быть вместе с другими. Господь же сказал: «Где два или три собраны во имя Моё, там и Я посреди них». И это тоже для нас особый призыв. Это не значит, что нельзя молиться наедине - об этом Господь тоже говорил, но вместе - это сильнее, душевнее, лучше и, наверное, где-то правильнее.

Знаете, есть много ребят, чьи интересы немножко отличаются от интересов большинства, и поэтому они чувствуют себя очень одиноко. Важно, чтобы они нашли своё окружение. Поэтому проводятся различные семинары, сборы талантливой молодёжи. И там молодёжь находит своих единомышленников: писатели - писателей, поэты - поэтов.

Расскажи он у себя в классе о том, что пишет стихи, может, его бы и засмеяли, а там это понимают, слушают и пытаются помочь развить. Так и здесь: на верующих детей молодёжь по-разному реагирует. Но здесь они всегда оказываются вместе, здесь они получают поддержку, здесь понимают их вопросы, знают, как помочь им эти вопросы решить. Здесь для них такая домашняя обстановка, и это хорошо.

Духовный центр

- Ещё такое важное направление работы, о котором вы уже говорили, - противодействие тоталитарным сектам. Это сейчас вопрос очень актуальный. Расскажите об этом подробнее...

- С одной стороны, мы должны понимать, что Господь никого никуда не загонял из-под палки, - любой человек имеет право верить так, как он хочет. Это право человека, и мы ни в коем случае отнимать это право не хотим. Но, с другой стороны, мы как граждане, как христиане не можем мириться с ситуацией, когда некоторые люди, рядясь под православие, пользуясь тем, что человек неграмотен, занимаются мифотворчеством, подтасовывают факты. Когда человек попадает в их организацию через ложь, умалчивание, сокрытие различных смыслов, он теряет многое, в том числе нередко и семью, и психическое здоровье.

Когда я был молодым и ко мне подходили люди и говорили: «Пойдёмте к нам в церковь. Мы христиане. Мы такие же, как православные, но у нас интереснее». Вот этот обман на начальном этапе недопустим, поэтому, конечно, мы вынуждены не то что даже бороться с сектами, потому что законы есть, и мы должны их чтить. Мы можем давать какую-то информацию людям, которые спрашивают, и можем каким-то образом помогать людям, если они сами или их родственники в эти организации попали.

На Королёвке в храме есть центр, где по пятницам с 15.00 до 18.00 мы принимаем людей, которые оказались втянутыми в деятельность этих организаций, и пытаемся им помочь. Ну а в остальном, конечно, мы как можем информируем, в частности и через соцсети.

- Упомянули духовный центр на Королёвке. В 2016 г. он был открыт. Какую работу он ведёт кроме помощи людям, которые попали в секты?

- Так сложилось, что на Королёвке у нас очень мало мест для того, чтобы дети могли заниматься, развиваться. Многие мамочки столкнулись с тем, что они вынуждены возить детей на занятия очень далеко. И поэтому у нас на базе центра есть не только воскресная школа для верующих детей, но и развивающие занятия для всех. Мы на себя взяли такую социальную нагрузку. Развиваем детей и физически, и творчески, и при желании духовно. Владыка поддержал - мы благодарны ему за это, потому что есть понимание, что мы должны послужить району и людям не только верующим, но и просто нашим согражданам. Кстати, есть ответная поддержка общественности. Люди к нам приходят, помогают благоустраивать территорию. У нас есть общие планы.

Справка КП

Георгий Свитцов родился в Смоленске в 1982 г. Окончил филологический факультет СГПУ и Смоленскую православную духовную семинарию. Был настоятелем Иоанно-Предтеченского храма в Смоленске, старшим священником храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских, настоятелем прихода преподобного Серафима Вырицкого в микрорайоне Королёвка. С 2016 г. – настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте». Руководитель Миссионерско-молодёжного отдела Смоленской епархии.