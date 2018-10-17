17 Окт. 14:27 2018-10-17T14:28:31+03:00

Не пугайтесь, если проснетесь после новогодних праздников, а телевизор не работает. Вам просто отключили аналоговое вещание.

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Плохая новость для тех, чей основной досуг - телевизор. В начале будущего года Россия должна перейти с аналогового на цифровое вещание. Аналог, как заявляет правительство, будет отключен сразу после каникул. А цифровая сеть, как заявлял замминистра связи Алексей Волин, доступна не везде.

Что это значит для обычных людей? Для некоторых - ничего. Проснутся утром, нажмут на кнопку - все как обычно. Но это у тех, кто недавно купил новый телевизор или, по меньшей мере, специальную цифровую приставку. И живет в большом городе. Точно ничего не грозит тем, у кого подключен кабель или тарелка. Это в данном случае - система все включено.

Те, кто ничего такого не купил и не подключил, рискуют увидеть серую рябь. Но мы заранее просим не пугаться - это не война, а всего лишь отключение аналогового вещания.

Кому повезет меньше всех: тем, кто живет в отдаленных деревнях и селах, где не построена сеть цифрового эфирного вещания, нет кабельных операторов и кто имел неосторожность за последние лет 10 не обновлять телевизор.

Замминистра Волин полагает, что в результате отключения аналогового вещания в России без ТВ могут остаться до 800 000 домохозяйств. Если считать, что на домохозяйство приходится в среднем три человека - это около двух с половиной миллионов человек.

Для нашей Смоленской области эта проблема тоже актуальна. Без телевещания и любимых передач могут остаться до 4500 человек.

Правительство пытается решить вопрос с тем, как обеспечить доступ к телевизору после нового года. Разработан, но пока не принят законопроект, который обяжет спутниковых операторов, чей сигнал не зависит от места приема и светит всем как солнце, обеспечить каналами тех, кто может остаться без доступа в результате отключения аналогового вещания. Но оборудование все равно придется покупать. Так написано в проекте закона. Равно как придется покупать новые цифровые телевизоры или специальные декодеры тем, у кого телеприемники давно устарели.

Что самое обидное, там, куда может не добивать цифровой сигнал, других развлечений: кино, театров, концертных залов, торгово-развлекательных центров - скорее всего, тоже нет. Поэтому отсутствие связи с миром через экран любимого телевизора, из которого и Москва ближе, и Америка недалеко, - большая потеря.

Справка «КП»

Решение о переходе с аналогового на цифровое вещание было принято в 2009 году.

Первоначально переход должен был произойти в 2015 году. Потом его перенесли на 2017-й, 2018-й, а теперь - на начало 2019 года. Такой переход осуществляется постепенно во всех странах. И почти везде были сложности со стоимостью перехода, с оборудованием, со строительством сетей. Самыми первыми в 2006 году отключили аналоговое и запустили цифровое вещание Люксембург и Нидерланды. С 2011 по 2015 годы на цифровые стандарты перешли почти все страны Европы, а также Япония, США, Австралия и другие. Из бывших советских республик - страны Прибалтики, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия. Заканчивают переход Украина и Узбекистан. Россия переходит вместе с Аргентиной и Сингапуром. Молдавия и Казахстан планируют «перейти на цифру» в 2020-м и 2021 годах.