В Смоленской таможне отметили профессиональный праздник

26 Окт. 05:18 2018-10-26T05:21:04+03:00

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В этот праздничный день в конференц-зале Смоленской таможни прошла церемония принятия присяги вновь принятыми сотрудниками после получения ими первого специального звания. Они поклялись при осуществлении полномочий сотрудника таможенного органа Российской Федерации неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Федерации, добросовестно исполнять свои должностные обязанности.

ФОТО: пресс-служба Смоленской таможни

Приняв присягу, они стали полноправными членами коллектива таможенников. Начальник таможни Вячеслав Романовский поздравил их с этим знаменательным событием, пожелал с честью нести звание таможенника.

Затем состоялось торжественное собрание коллектива, посвященное профессиональному празднику.

Вячеслав Романовский выразил слова искренней благодарности тем, кто стоял у истоков таможенной службы на Смоленщине, высоко оценил работу всего коллектива.

Он отметил, что смоленские таможенники встречают праздник весомыми успехами. На сегодняшний день таможней оформлено свыше 162 тысяч деклараций на товары, в федеральный бюджет перечислено более 128,6 миллиардов рублей. По этим показателям Смоленская таможня в Центральном таможенном управлении занимает первое место.

Более 80-ти должностным лицам и работникам таможни были вручены различные ведомственные награды. Среди них следует отметить медаль ФТС России «За усердие», которая вручена Клеветенко Марине, и нагрудный знак «Ветеран таможенной службы». Этого почетного знака удостоены Татьяна Малкова, Елена Федорова, Михаил Старостин, Александр Михайлов. Каждый из них отдал таможенному делу более 20 лет. Двоим сотрудникам вручены погоны по случаю присвоения очередных званий.

ФОТО: пресс-служба Смоленской таможни

Завершились торжества показом видеозаписи исполнения песни «Ваше благородие, госпожа удача», которую сегодня в прямом эфире на Первом канале в передаче «Доброе утро» исполнили вокальная группа таможни «Берега» и солист Николай Самулеенков.