Медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» посетил Кардымовский район

22 Окт. 20:16 2018-10-24T09:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

С самого утра жители деревни Молькино и близлежащих сёл Кардымовского района на ногах. К ним впервые приехал медицинский комплекс «Здоровье Смоленщины», который третий год посещает областные поселения и проверяет здоровье местных жителей.

Рабочий день начался. На врачах белые халаты, на пациентах — бахилы. Временная амбулатория развернулась на территории Молькинской школы. Очередь из желающих проверить здоровье у узких специалистов не заканчивается.

Виолетта Козлова одна из первых прошла осмотр у докторов, девушка признается, что не могла пропустить такую возможность:

«Мы очень ждали врачей, до сих пор радуемся их приезду. Автопоезд «Здоровье Смоленщины» посетил нас впервые. Приятно то, что к нам приехали специалисты, которых нет в нашей Кардымовской ЦРБ. Врачи очень внимательно проводят прием. Мы благодарны организаторам за такую возможность».

Третий год подряд с апреля и по конец октября бригада врачей выезжает в деревни и села области. Неизменным остается укомплектованность медицинского автопоезда квалифицированными узкопрофильными специалистами, среди которых: терапевт, онколог, два кардиолога, окулист, оптометрист, невролог, гинеколог. В двух камазах, из которых и состоит поезд, расположены кабинеты УЗИ и флюроографии. Для селян это прекрасная возможность проверить свое здоровье практически на дому.

Помимо местных в поселок съехались жители соседних сел из Курдымово, Астрогани, Азарово. Несмотря на то, что в районном центре есть своя ЦРБ, кардымовцы тоже приехали на прием. Удобно, что из других поселений в Молькино ходил специально предусмотренный Кардымовской больницей автобус.

ФОТО: smolensk.er.ru

«Чтобы добраться до нашей местной ЦРБ нам приходится вызывать такси в Кардымово, а это недешево. Очень хорошо, что есть такая программа. Мне делали операцию на глаза, сегодня я хочу посетить офтальмолога, чтобы мне выписали нужные очки», - рассказала местная жительница Нина Игнатова.

Программа медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» инициирована заместителем Председателя Госдумы Сергеем Неверовым совместно с фондом социальной поддержки «СозИдаНие» и региональным отделением Партии «Единая Россия» - функционирует с 2016 года, в планах на будущее посетить еще больше деревень области.

«В этом году мы успели проехать 26 муниципальных образований, на следующей неделе мы заканчиваем сезон-2018. Предварительно, за год было осмотрено более 7 000 пациентов. Динамика по осмотру людей гораздо выше, чем в прошлых годах. В среднем за день врачи принимают порядка 140 человек. Самое большое посещение было в Гагаринском районе, за два дня медики осмотрели 374 человека», - рассказал депутат областной Думы, директор Фонда «СозИдаНие» Сергей Шелудяков. Также депутат выразил слова благодарности врачам медицинского автопоезда, которые всецело отдаются своей работе, вкладывая душу в каждого пациента.

ФОТО: smolensk.er.ru

Персонал медицинского комплекса собран из разных больниц Смоленска и области. Татьяна Ежкова — онколог и заместитель главного врача ОГБУЗ «Кардымовская Центральная районная больница» - активный участник проекта, на ее счету выезды в Каменское, Шокинское, Тюшинское, Титковское поселения района. «Мы всегда с радостью встречаем врачей, у нас уже есть опыт работы в проекте, поэтому каждый приезд бригады проходит на «отлично». Пациенты остаются очень довольны результатами осмотра. В нашем районе не хватает многих специалистов. Например, у нас нет кардиолога, офтальмолога, оптометриста. Нет возможности сдать многие анализы. Здесь можно сдать кровь на холестерин, глюкозу -мгновенно», - отметила она.

Наиболее востребованными специалистами традиционно стали кардиологи, офтальмологи, гинекологи, специалисты УЗИ.

Закроет сезон выездов медицинского автокомплекса Смоленский район. 25 октября медики посетят Талашкино, а 26 деревню Сметанино.«Здоровье Смоленщины» продолжит свою работу уже в апреле — 2019 года.