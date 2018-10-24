Лучший друг для всей семьи

24 Окт. 09:49 2018-10-24T10:55:58+03:00

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Где можно весело и с пользой провести время большой компанией или всей семьей, чтобы каждый смог найти себе занятие по вкусу? Ответ очевиден – в торгово-развлекательном центре «Макси», на третьем этаже которого легко найдется развлечение для всех смолян. Специально для вас мы составили пять сценариев идеального отдыха, которые не просто можно, но и нужно воплощать в жизнь в компании друзей и родных.

Сценарий 1 – для самых активных

Поклонников активного отдыха с нетерпением ждут в самом большом батутном парке Смоленска «АТОМ». Здесь вы найдете 36 батутов AirMax высокого качества и с различной степенью сопротивления, а значит, подобрать себе батут по вкусу и уровню физподготовки сможет каждый. А опытные инструкторы парка помогут вам не только освоиться на батутах, но и даже разучить несколько трюков.

Батутные дорожки, фитболы и трапеции, канаты и акробатические кольца – здесь вы легко почувствуете себя настоящим виртуозом батутного спорта. Юные гости парка могут смело штурмовать детский скалодром, и, конечно, для всех желающих доступна огромная поролоновая яма, которая неизменно дарит море ярких положительных эмоций смолянам всех возрастов.

Сценарий 2 – для любителей симуляторов и аэрохоккея

Семейный отдых в ТРЦ "Макси"

В каждом взрослом человеке, как известно, живет маленький ребенок. А значит, в семейно-развлекательном центре «Мармеладный бегемот» не придется скучать ни детям, ни их родителям. Пока ваше чадо наслаждается путешествием в 3D-капсуле, играет в виртуальную Монополию или гоняет на мотоцикле по лучшим трассам мира, вы можете проверить свою меткость у баскетбольного кольца или сразиться в аэрохоккей, а при желании – и просто посидеть в местном кафе с чашкой ароматного кофе. Для малышей от трех лет на территории центра есть мягкая игровая зона, где они могут путешествовать по лабиринту, кататься с горок и прыгать на батуте, а также играть в большом сухом бассейне с шариками. Еще один приятный бонус – каждое воскресенье в 16:00 для маленьких смолян проходят тематические праздники, в ближайший из которых (28 октября) малышей ждет знакомство с героями мультфильма «Зверополис»

Сценарий 3 – для поклонников необычных развлечений

Посетить сенсорную комнату-песочницу, помериться силами на скалодроме, построить дом из огромных кубиков Lego, найти верный путь через множество лабиринтов и другие не менее увлекательные занятия доступны смолянам на территории еще одного семейного пространства в ТРЦ «Макси» - развлекательного клуба «Лето Парк». Едва ли не каждый день для юных горожан в парке проводятся интерактивные игры и захватывающие квесты. К примеру, 27 и 28 октября в центральном атриуме «Лето Парка» все желающие смогут бесплатно посетить «Академию чудес». А если родителям необходимо отлучиться по делам, за их детьми с радостью присмотрят профессиональные аниматоры.

Сценарий 4 – для всех, кто любит животных

Как часто нам в обычной жизни удается покормить обезьянок, посмотреть на дикобраза и погладить дружелюбного енота? В «Ручном зоопарке» детей и взрослых с нетерпением ждут как привычные многим кролики, попугаи и котики, так и такие экзотические питомцы как очаровательные мини пиги и камерунские козочки, проворные обезьянки-саймири и любознательные сурикаты, добродушные носухи и другие животные. При желании все гости зоопарка могут не только погладить и покормить понравившегося питомца, но и сделать с ним фотографию на память.

До конца октября «Ручной зоопарк» в ТРЦ «Макси» находится на реконструкции, но уже 1 ноября многочисленные питомцы зоопарка вновь ждут смолян к себе в гости.

Сценарий 5 – для киноманов

И, конечно, какой смолянин не любит хорошее кино? Детский мультфильм или добрая сказка отлично подойдут для семейного просмотра, а свежий блокбастер, веселая комедия или призванный пощекотать нам нервы фильм ужасов станут прекрасным выбором для дружной компании. Новинки кинопроката и долгожданные премьеры можно найти в расписании «Мираж Синема» и насладиться просмотром в любом из семи комфортных кинозалов.

Все еще гадаете, где провести ближайшие выходные? Приходите в ТРЦ «Макси» и сделайте их по-настоящему яркими и незабываемыми!

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