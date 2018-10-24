24 Окт. 16:53 2018-10-25T17:00:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вкус победы. Продукцию брянского предприятия оценили на всероссийском уровне

Медали престижной всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень­-2018» получили товары, произведённые на брянском предприятии «Консервсушпрод». Как ему удаётся постоянно предлагать вкусную, полезную и качественную продукцию?

Эта осень для компании стала золотой во всех смыслах.

Достойны золота

ФОТО: ОАО «Консервсушпрод»

Выставка «Золотая осень- ­2018» проходила в Москве с 10 -го по 13 октября. Чтобы посоревноваться в качестве товаров, найти партнёров и поделиться опытом, приехали представители бизнеса со всей России - всего более тысячи компаний. Приняло участие в мероприятиях выставки и высшее руководство страны.

Тем приятнее было производителю из Стародуба получить столь высокие награды. Золота удостоились сливочный сыр с топлёным молоком, ряженка, говяжий язык в желе, рассольник с мясом и новинка - салат «Белоцерковный». Все, кто попробовал их на выставке, остались довольны вкусом и качеством продукции.

ФОТО: ОАО «Консервсушпрод»

Секрет притягательности этих продуктов, как говорят на заводе, в качественном сырье, которое приобретается только у проверенных поставщиков. Мясо, молоко, свежие овощи - от местных производителей. «Всё натуральное, поэтому и качественное», - передают слова экспертов работники предприятия.

Важную роль на стародубском заводе отводят внедрению новых технологий и постоянной модернизации производства. Консервы изготавливают по международным требованиям. А благодаря герметичной упаковке продукты надолго сохраняют вкус и свежесть.

Гости «Золотой осени», которым довелось отведать продукцию стародубского завода, отметили качество консервов из мяса и овощей, сметаны, сыров и других продуктов.

Для гурманов и бизнес-леди

Также ОАО «Консервсушпрод» представил свои новинки и хиты продаж. К примеру, кетчупы и майонезы под брендом «Шеф­меню» попали на рынок всего пару лет назад, но уже с первой ложки успели полюбиться многим гурманам. Предприятие выпускает три вида майонеза: на перепелином яйце, с лимонным соком и оригинальный. Покупатели особенно ценят, что в их составе нет химии: стабилизаторов, красителей и прочих «сомнительных» добавок. Кетчупы «Шашлычный», «Барбекю» и «Томатный» тоже натуральные, вкусные и полезные: в них не добавляют крахмал, не используют при производстве сухие порошки - в составе только спелые фермерские помидоры и разнообразные специи.

А настоящий хит - линейка товаров быстрого питания «Бизнес-­повар». Это просто находка для тех, кто проводит много времени на работе. Альтернатива вредным бутербродам под рукой: заливное, гуляш с гречкой, курица с рисом, мясо с макаронами, горошком, фасолью или овощами, фрикадельки с рисом... Просто открой баночку и ешь.

ФОТО: ОАО «Консервсушпрод»

Захотелось «домашнего» солёненького? Попробуйте консервацию под маркой «Гурманыч». Это солёные огурчики и помидоры, тушёная кабачковая икра. В основе - домашние рецепты, в составе соль, томатная паста и лимонная кислота. Как ингредиент или самостоятельное блюдо можно попробовать кукурузу и горошек в стеклянных банках.

А ещё брянский завод производит молочные продукты и полутвёрдые и плавленые сыры.

Простые истины

«Консервсушпрод» - это огромное предприятие, в которое входят овощной и мясной консервные заводы, выпускающие около сотни наименований продукции.

ФОТО: ОАО «Консервсушпрод»

Известно, что залог успеха работы современного промпредприятия - качественное и современное оборудование. Все цехи брянского производителя оснащены производственными линиями, обеспечивающими изготовление максимально широкого ассортимента продукции. Новые мощности приобрели совсем недавно, но результат уже налицо - объёмы производства выросли на 13%. Но конечно же старая истина о том, что кадры решают всё, тоже работает.

- У нас трудятся мастера своего дела, знающие толк в выпуске качественной продукции, - подчёркивает генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов. - С такими профессионалами легко и приятно работать на благо потребителей. Мы уверенно шагаем вперёд, преодолевая трудности.

Товары стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках. Но, как отмечают на предприятии, сегодня не время останавливаться на достигнутом. «Мы продолжим радовать своих покупателей, привнося в их жизнь яркие новинки, отчего их жизнь будет проще и вкуснее», - говорит руководитель ОАО «Консервсушпрод».

Справка

В 2019 году ОАО «Консервсушпрод» отметит 90-летний юбилей. Предприятие начало свою работу в далеком 1929-м. Тогда это был небольшой овощесушильный завод, перерабатывавший картофель в крахмал. Но уже с конца 50­-х стародубский завод вышел в лидеры и стал крупнейшим производителем сушёных овощей в СССР. Продукция заслуженно пользовалась спросом у работников Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Сейчас предприятие с успехом продолжает свою работу, снабжая качественными продуктами солдат Российской армии и рядовых покупателей.