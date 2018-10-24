Есть контакт! На выставке оценили перспективы развития «Брянсксельмаша»

24 Окт. 21:00 2018-10-24T21:15:53+03:00

Заинтересованность в брянских комбайнах выразили делегации из более чем 30 регионов России.

Изменить размер текста: A A

Достижения брянского производителя сельскохозяйственной техники - компании «Брянсксельмаш» - оценили на крупнейшей в России международной специализированной выставке «Агросалон-2018» в Москве.

В этом году предприятия «Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш» на совместном стенде в выставочном центре «Крокус Экспо» представили восемь моделей агротехники. В том числе новинки, вызвавшие наибольший ажиотаж.

Фермерам на заметку

Продукция соответствует всем требованиям аграриев. ФОТО: «Брянсксельмаш»

К примеру, GS2124 - тот самый зерноуборочный комбайн, которому президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал приставку «супер». Его собрат GS3219 сочетает в себе лучшие решения GS12A1 со схемой обмолота GS16. А мобильное энергосредство MS350 имеет практически безграничные возможности.

Классикой полей стала уже хорошо зарекомендовавшая себя техника: зерноуборочные комбайны GS16, GS1218А1, кормоуборочные комплексы FS8060, FS80 и самоходная косилка CS100. Кроме того, «Брянсксельмаш» продемонстрировал гостям выставки запасные части, фирменные масла и жидкости.

Выставочную площадку обустроили таким образом, чтобы каждый посетитель мог внимательно осмотреть интересующую модель техники и получить о ней всю необходимую информацию. Так, помимо консультаций от технических специалистов, на широкоформатном экране транслировались видеоролики, демонстрирующие возможности техники «Десна-Полесье» и «Палессе».

География поставок

Подписание Соглашения с Минсельхозом Забайкальского края. ФОТО: «Брянсксельмаш»

«Для нас это одно из важнейших мероприятий, которое позволяет оценить промежуточные итоги работы, - подчеркнул врио генерального директора ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей Кузнецов. - Здесь мы подписали важные соглашения, заключили множество контрактов на поставку комбайнов, встретились с нашими дилерами, провели переговоры, пообщались с аграриями - владельцами нашей техники. В целом выставка прошла успешно».

Заинтересованность в брянских комбайнах выразили делегации из более чем 30 регионов России, а также представители аграрного бизнеса из Италии, Саудовской Аравии, Индии, Китая, Германии, Финляндии, Канады и других стран. Всего за четыре дня «Агросалон» посетили более 30 тысяч человек.

Но главное - в рамках деловой программы был подписан ряд контрактов. Наиболее важным из них стало Соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Забайкальского края. В числе основных пунктов соглашения значится открытие дилерского центра для реализации техники и запасных частей комбайнового завода на базе Ремонтно-механического завода ПАО «ППГХО» в Краснокаменске. Кроме того, «Брянсксельмаш» согласился поставлять сельхозтехнику товаропроизводителям Забайкальского края со скидкой десять процентов.

Ещё одним важным условием сделки стала договорённость о создании на базе Приаргунского государственного колледжа специализированной аудитории для изучения материально-технической части комбайнов «Десна-Полесье», а также об оснащении учебного заведения демонстрационными образцами сельхозтехники. Осуществят такое сотрудничество в рамках образовательной программы ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО ТД «Гомсельмаш-Сибирь». В условиях активного курса на импортозамещение высока потребность в новых квалифицированных специалистах.

Что посеешь, то и пожнёшь

ФОТО: «Брянсксельмаш»

На другой крупной агропромышленной выставке «Золотая осень-2018», которая тоже завершилась на днях в столице, брянское предприятие наградили серебряной медалью за производство сеялки прямого сева «Десна-Полесье СПС-4000». Это воплощение инженерной мысли учитывает все пожелания аграриев.

Высокопроизводительный агрегат предназначен для посадки зерновых, бобовых и мелкосеменных культур по технологии No-Till, то есть минимальной последующей обработке почвы с одновременным внесением гранулированных удобрений.

«Технология прямого сева сегодня становится всё более популярной и востребованной, - отметил Андрей Кузнецов. - Наши сеялки превосходят продукцию конкурентов благодаря уникальному сочетанию технических преимуществ: точному дозированию семенного материала, высокой производительности и манёвренности в сочетании с низким расходом топлива».

Справка

Приобрести технику можно без серьёзных единовременных затрат в кредит или лизинг. Брянское предприятие имеет свыше 60 дилерских центров в девяти федеральных округах Российской Федерации, где, ко всему прочему, осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание выпущенных машин.