В Смоленске продолжают борьбу за ввод парка «Соловьиная роща» в эксплуатацию

31 Окт. 15:12 2018-10-31T15:49:46+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Ваш дом» продолжает добиваться ввода парка «Соловьиная роща» в Смоленске в эксплуатацию. Для этого компания устранила все недочеты, предъявляемые ей в ранее полученных письмах.

Напомним, парк «Соловьиная Роща» еще полтора месяца назад был готов открыть ворота перед жителями областного центра. Однако администрация Смоленска до сих пор не дала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Без этого документа красивый и ухоженный парк продолжает быть стройплощадкой, пребывание на которой строго запрещено в целях безопасности.

Детский игровой комплекс.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– Согласно закону, мы должны построить и передать парк в государственную или муниципальную собственность. Мы не просим городскую администрацию принять парк на баланс, мы добиваемся ввода объекта в эксплуатацию. Многие не разделяют эти два понятия, – говорит генеральный директор АО «Ваш дом» Максим Степанов. – В своем третьем заявлении мы устранили все ранее выявленные недочеты. Также подали весь пакет документов в инвестиционную комиссию. Приложено подтверждение, что стоимость парка превышает 100 млн рублей. Таким образом, мы перешагнули два последующие этапа передачи объекта. Нам нечего скрывать, мы готовы к проверкам любого уровня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/675791" frameborder="0"></iframe> О трудностях ввода в эксплуатацию парка "Соловьиная роща" в Смоленске.Гендиректор АО "Ваш дом" продолжает добиваться ввода парка в эксплуатацию и в третий раз подал документы. Максим Степанов отметил, что перечень документов, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию, указан в Градостроительном кодексе. Требовать бОльшего – нарушение закона.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Максим Степанов говорит, что причиной задержки ввода объекта в эксплуатацию стало сомнение властей по поводу реальной суммы, которая была вложена в строительство объекта. Сегодня даже это требование выполнено.

– Развею сомнения по поводу стоимости парка: мы изначально знали, что объект должен стоить больше 100 миллионов, с нашей стороны, было бы глупо строить парк на меньшую сумму. Более того, осуществив строительство, мы видели по документам реальную стоимость Соловьиной рощи. На сегодняшний день могу сказать, что парк стоит 133 млн 134 тыс рублей. По сметной стоимости, которая прошла государственную экспертизу, парк стоит 128 млн 694 тыс рублей. Увеличение стоимости парка – сознательное решение, мы сделали это для того, чтобы парк получился лучшим в городе, – пояснил Максим Степанов, отметив, что подтверждение суммы вложенных средств на данном этапе документально не требуется, таково требование закона.

По словам застройщика, эти бумаги нужны на стадии передачи объекта в собственность Смоленску или Смоленской области.

Между тем, пока идет переписка с властями стоимость объекта растет и по дням, и по часам: застройщик продолжает платить арендные платежи за парк (на сегодняшний день уже заплачено порядка 3,5 млн рублей, – прим. Ред.), счета за уличное освещение, которое ежедневно включается на всей территории парка, чтобы следить за порядком.

– Парк мы строили для людей, он нужен городу, мы не хотим идти в суд, так как даже при быстром рассмотрении дела с учетом апелляций и кассаций это может продлиться год – два. Мы это понимаем, поэтому надеемся и верим на мирное урегулирование ситуации.