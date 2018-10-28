«Ночь искусств-2018» в Смоленске: программа мероприятий

28 Окт. 10:20 2018-10-28T10:21:35+03:00

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«Ночь искусств-2018» в Смоленске пройдет в начале ноября - 2,3 и 4-го числа. Программу культурных мероприятий для смолян и гостей города подготовили КВЦ имени Тенишевых и смоленские музеи.

Программа «Ночь искусств-2018»

2 ноября

КВЦ имени Тенишевых, 19.10-00.00

Ул. Пржевальского, 3

Билет 300-400 рублей

Посетителей ждут интересные выставки, познавательные экскурсии и мастер-классы по робототехнике, вечер поэзии и музыки, посвященный Михаилу Исаковском, а также «Вечерний свинг» ансамбля классического джаза Trad jazz band

19:10 и 21:00 — экскурсии по выставкам: «Художники немецкой школы. Этапы развития немецкой и австрийской живописи XV–XIX вв.» и «Смоленск сквозь столетия».

С 19.10 — мастер-классы по робототехнике от клубов «РобоТрек» и «Академия гениев. Смоленск». Юные посетители Центра смогут своими руками собрать робота и вместе с ним принять участие в захватывающем робо-батле.

20:00 — авторская программа Виктории Кузьменковой «С моей жизнью светлой нитью связано…», посвященная нашему великому земляку — Михаилу Исаковскому. Вместе с вокальной группой «Татьянин день» зрители могут исполнить самые популярные произведения поэта. Поднимет настроение гостям и ансамбль народного танца «Смоляночка.

22:00 — «Вечерний свинг» (концерт ансамбля классического джаза Trad jazz band)

«За час перед вами пройдет столетие джазовой музыки! Вы побываете в музыкальных салонах Нового Орлеана начала ХХ века, услышите «вечнозеленого» Глена Миллера, удивитесь фантазии и мастерству Чик Кореа в его фьюжн-композициях, посетите джем-сешн с Диззи Гиллеспи», — обещают органгизаторы.

В течение вечера по единому билету в КВЦ можно будет посетить:

юбилейную выставку творческих работ преподавателей и учеников ДХШ им. М. К. Тенишевой «Школе — 55 лет»;

Международную выставку-конкурс DESIGN FEST SMOLENSK 2018;

фотовыставку «Смоленск сквозь столетия»;

выставку творческой фотографии «ARTфото — 2018»;

выставку художественного стекла из частной коллекции «Сказки из стекла»;

выставку к 200-летию со дня рождения Александра II «Великие реформы в должностных знаках»;

выставку из частного собрания В. Горященко «Художники немецкой школы. Этапы развития немецкой и австрийской живописи XV–XIX вв.»

Внимание! Действительны билеты на отменённую акцию «Ночь искусств», которая должна была состояться 28 сентября 2018 года.

ВНИМАНИЕ!!! «Ночь искусств» в КВЦ имени Тенишевых была перенесена ан 2 ноября с 28 сентября, поэтому приобретенные к той дате билеты будут действительны.

3 ноября

Художественная галерея, 18.30 – 22.00

ул. Коммунистическая, 4.

Билет: 200-250 рублей, единый в два музея – 300 рублей

18.30 – открытие фотовыставки Игоря Чернова

19.00 – Концертная программа

солисты Смоленской филармонии

Анатолий СМИРНОВ (тенор),

Людмила КАМИНСКАЯ (сопрано)

Евгений МИШУТИН (бас-баритон);

Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ (тенор)

Оксана ВАСКЕВИЧ (скрипка),

Сергей КУЗМИНСКИЙ (гитара)

Концертмейстер Татьяна ЛАНГЕР

20:00 – экскурсии по галерее

Исторический музей

ул. Ленина,8

Билет: 200-250 рублей, единый в два музея – 300 рублей

20.00 – театрализованное открытие выставки «Андрей Сашин: по ту сторону холста» и презентация проекта «Село – губерния – столица»

18.00, 19.00, 21.00 – экскурсии по выставке «История Смоленского музея, рассказанная им самим» Мастер-классы, викторины

4 ноября

Музей скульптуры С.Т. Конёнкова, 18.00 – 22.00

ул. Маяковского, 7

Вход свободный

18.00

экспресс-экскурсия «В гостях у Конёнкова»

музейный кинозал «Зевс и Пан»

мастер-класс по лепке из глины «Вслед за Конёнковым»

19.30 - музыкально-литературная композиция «Мастер и Маргарита»

20.30 - экскурсия по музейной экспозиции «Жизнь длиною в век»

- музейный кинозал «Резец и музыка»

«Ночь искусств-2018»

2-4 ноября

Билет: 200-400 рублей

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