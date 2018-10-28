«Ночь искусств-2018» в Смоленске: программа мероприятий
«Ночь искусств-2018» в Смоленске пройдет в начале ноября - 2,3 и 4-го числа. Программу культурных мероприятий для смолян и гостей города подготовили КВЦ имени Тенишевых и смоленские музеи.
Программа «Ночь искусств-2018»
2 ноября
КВЦ имени Тенишевых, 19.10-00.00
Ул. Пржевальского, 3
Билет 300-400 рублей
Посетителей ждут интересные выставки, познавательные экскурсии и мастер-классы по робототехнике, вечер поэзии и музыки, посвященный Михаилу Исаковском, а также «Вечерний свинг» ансамбля классического джаза Trad jazz band
19:10 и 21:00 — экскурсии по выставкам: «Художники немецкой школы. Этапы развития немецкой и австрийской живописи XV–XIX вв.» и «Смоленск сквозь столетия».
С 19.10 — мастер-классы по робототехнике от клубов «РобоТрек» и «Академия гениев. Смоленск». Юные посетители Центра смогут своими руками собрать робота и вместе с ним принять участие в захватывающем робо-батле.
20:00 — авторская программа Виктории Кузьменковой «С моей жизнью светлой нитью связано…», посвященная нашему великому земляку — Михаилу Исаковскому. Вместе с вокальной группой «Татьянин день» зрители могут исполнить самые популярные произведения поэта. Поднимет настроение гостям и ансамбль народного танца «Смоляночка.
22:00 — «Вечерний свинг» (концерт ансамбля классического джаза Trad jazz band)
«За час перед вами пройдет столетие джазовой музыки! Вы побываете в музыкальных салонах Нового Орлеана начала ХХ века, услышите «вечнозеленого» Глена Миллера, удивитесь фантазии и мастерству Чик Кореа в его фьюжн-композициях, посетите джем-сешн с Диззи Гиллеспи», — обещают органгизаторы.
В течение вечера по единому билету в КВЦ можно будет посетить:
юбилейную выставку творческих работ преподавателей и учеников ДХШ им. М. К. Тенишевой «Школе — 55 лет»;
Международную выставку-конкурс DESIGN FEST SMOLENSK 2018;
фотовыставку «Смоленск сквозь столетия»;
выставку творческой фотографии «ARTфото — 2018»;
выставку художественного стекла из частной коллекции «Сказки из стекла»;
выставку к 200-летию со дня рождения Александра II «Великие реформы в должностных знаках»;
выставку из частного собрания В. Горященко «Художники немецкой школы. Этапы развития немецкой и австрийской живописи XV–XIX вв.»
Внимание! Действительны билеты на отменённую акцию «Ночь искусств», которая должна была состояться 28 сентября 2018 года.
ВНИМАНИЕ!!! «Ночь искусств» в КВЦ имени Тенишевых была перенесена ан 2 ноября с 28 сентября, поэтому приобретенные к той дате билеты будут действительны.
3 ноября
Художественная галерея, 18.30 – 22.00
ул. Коммунистическая, 4.
Билет: 200-250 рублей, единый в два музея – 300 рублей
18.30 – открытие фотовыставки Игоря Чернова
19.00 – Концертная программа
солисты Смоленской филармонии
Анатолий СМИРНОВ (тенор),
Людмила КАМИНСКАЯ (сопрано)
Евгений МИШУТИН (бас-баритон);
Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ (тенор)
Оксана ВАСКЕВИЧ (скрипка),
Сергей КУЗМИНСКИЙ (гитара)
Концертмейстер Татьяна ЛАНГЕР
20:00 – экскурсии по галерее
Исторический музей
ул. Ленина,8
Билет: 200-250 рублей, единый в два музея – 300 рублей
20.00 – театрализованное открытие выставки «Андрей Сашин: по ту сторону холста» и презентация проекта «Село – губерния – столица»
18.00, 19.00, 21.00 – экскурсии по выставке «История Смоленского музея, рассказанная им самим» Мастер-классы, викторины
4 ноября
Музей скульптуры С.Т. Конёнкова, 18.00 – 22.00
ул. Маяковского, 7
Вход свободный
18.00
экспресс-экскурсия «В гостях у Конёнкова»
музейный кинозал «Зевс и Пан»
мастер-класс по лепке из глины «Вслед за Конёнковым»
19.30 - музыкально-литературная композиция «Мастер и Маргарита»
20.30 - экскурсия по музейной экспозиции «Жизнь длиною в век»
- музейный кинозал «Резец и музыка»
«Ночь искусств-2018»
2-4 ноября
Билет: 200-400 рублей
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