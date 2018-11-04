Зарубежные счета и активы: зачем и как подавать декларацию

4 Нояб. 12:00 2018-11-05T12:00:02+03:00

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Вопросы деофшоризации и налоговой прозрачности занимают ключевое место в налоговой в повестке стран-членов «Группы Двадцати», ОЭСР и ЕС. Проводится системная работа по пересмотру и совершенствованию международных и национальных налоговых правил, направленная на устранение возможностей для сокрытия активов и финансовых счетов.

ФНС России уже сегодня имеет возможность направлять запросы более чем в 90 стран и юрисдикций, включая так называемые офшоры. Полученные сведения будут использоваться для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц, полагающихся на непрозрачность зарубежных активов и финансовых счетов.

Какое решение предлагается российским налогоплательщикам?

С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2 этап приема специальных деклараций.

В соответствии с изменениями, внесенными законом от 19.02.2018 № 33-ФЗ в положения Федерального закона № 140-ФЗ, специальную декларацию вправе представить любое физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства в срок с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года.

Она подается на бумаге в любой налоговый орган, в том числе в центральный аппарат ФНС России. Декларант предоставляет ее лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности.

Лица, подающие налоговую декларацию, получают следующие преимущества:

1. Операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Декларант или лицо, информация о котором содержится в специальной декларации, освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога, если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате совершения до 1 января 2018 года операций, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, либо с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации.

3. Освобождение от следующих составов уголовных преступлений, совершенных до 1 января 2018 года, если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации (данный список является исчерпывающим):

* Статья 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»;

* Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» (в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц);

* Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»;

* Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»;

* Статья 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»;

* Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».

4. Освобождение от административной ответственности в случае выявления факта нарушения законодательства Российской Федерации при приобретении (формировании источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при совершении валютных операций и (или) зачислении денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»;

5. Освобождение от ответственности за налоговые правонарушения, если эти правонарушения связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации.

Может ли ФНС использовать сведения, представленные в специальной декларации, для налоговых проверок или передавать их третьим лицам без согласия лица, представившего специальную декларацию?

Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт подачи уточненной декларации не может быть основанием для проведения камеральной или выездной проверки. Она является налоговой тайной и не используется в качестве доказательства. Разглашение

информации, указанной в специальной декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о добровольном декларировании?

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru создан раздел «Специальная декларация» и баннер «Добровольное декларирование активов и счетов – 2 этап», содержащие важную информацию для декларантов, в том числе форму специальной декларации, порядок ее заполнения, ссылку на программное обеспечение для заполнения документа в автоматизированном режиме. Необходимые сведения размещены и в электронном сервисе сайта «Информационные стенды», а также в операционных залах территориальных налоговых органов по субъектам Российской Федерации.

Получить ответы на интересующие вопросы можно также с помощью Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

В доступной форме особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов изложены и в информационной брошюре, специально подготовленной ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/). В ней также объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию и многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.