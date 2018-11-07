Дымовая завеса

Этой теме, а также борьбе с подростковым курением уделили особое внимание на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Смоленской области.

Операция «Шерлок»

По словам губернатора Алексея Островского, нелегальная торговля табаком на Смоленщине не столь развита, как в других приграничных регионах. Если в Брянской области ее доля составляет 37,8 %, то у нас - только 13,2 %. Но это не повод снижать бдительность.

- По согласованию с региональным УМВД мною была одобрена инициатива о проведении на территории Смоленской области силами Международной Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт», операции «Шерлок». Напомню, данная организация действует во исполнение поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Операция «Шерлок» проходит в период с августа этого года по август 2019 года. Результаты ее проведения мы сможем оценить к концу следующего года, - рассказал губернатор Алексей Островский.

Вступить в борьбу с табачным контрафактом в рамках операции «Шерлок» может каждый активный гражданин, обладающий какой-либо информацией о незаконном обороте сигарет. За содействие правоохранителям он получит вознаграждение.

В работе комиссии приняла участие руководитель Московского отделения Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Вера Колупаева. Эта организация успешно реализует во многих российских регионах социальную программу по предотвращению продажи табачных изделий несовершеннолетним. Нелегальная торговля сигаретами в приграничных областях, по словам общественницы, делает табак доступным детям.

- Просим депутатов Смоленской областной думы оказать поддержку уже существующему законопроекту о наделении Министерства внутренних дел полномочиями по составлению протоколов и открытию дел по статье Административного кодекса «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка». И по возможности также оказать содействие в принятии регламента о проведении контрольных закупок Роспотребнадзором в соответствии с ФЗ № 81, - обратилась Вера Колупаева.

Учителя ответят за учеников

Предложение полностью поддержал губернатор, сразу же озвучив ряд поручений. В частности, он распорядился подготовить письменные обращения в адрес депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от Смоленской области для возможного внесения ими соответствующей инициативы в Федеральное Собрание.

- Предлагаю вам, Игорь Васильевич (Ляхов, председатель Смоленской областной думы), рассмотреть этот вопрос на заседании регионального парламента, - предложил Алексей Островский. - Возможно, областная дума в целом выйдет с инициативой на Федеральное Собрание о внесении изменений в законопроект, на который ссылалась Вера Ивановна Колупаева. Также, Сергей Витальевич (Рогутский, руководитель Управления Роспотребнадзора по Смоленской области), прошу вас в рамках полномочий взять на особый контроль проблему подросткового курения на территории смоленских школ. Я как неравнодушный человек, даже не столько как губернатор, а как отец троих детей, много перемещающийся по городу Смоленску и по области, постоянно наблюдаю неутешительную картину - дети прямо на территории школ на переменах целыми группами стоят и курят. Соответствующее обращение в ваш адрес мои подчиненные подготовят.

Еще одно указание глава региона дал своему заместителю Константину Никонову, поручив подготовить проект распоряжения о персональной ответственности руководителей учебных заведений за курение подростков на территории школ.

Губернатор Алексей Островский:

- Зачастую бывают случаи, когда ученики курят не только на прилегающей территории, но и в самой школе, в туалетах. И никому - ни учителям, ни руководству школы - до этого нет никакого дела. Если Роспотребнадзор выявит подобные факты, будем решать вопрос кардинально, вплоть до кадровых решений и увольнения директоров.