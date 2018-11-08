Время платить… налоги

О том, за что и когда нужно заплатить, а также что ждет забывчивых налогоплательщиков, рассказал заместитель руководителя Управления ФНС России по Смоленской области Сергей Васильев.

Успей до 3 декабря!

- До какого времени в текущем году нужно расплатиться по имущественным налогам?

- Для уплаты имущественных налогов установлен срок не позднее 1 декабря года, следующего за годом исчисления налога. Если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день, поэтому в этом году рассчитаться по своим обязательствам надо не позднее 3 декабря. И уже со следующего дня у налогоплательщика появляется задолженность, начисляются пени за каждый день просрочки до дня уплаты. Не стоит рисковать, откладывая платежную квитанцию.

- А какой налог из имущественных налогов на Смоленщине наиболее проблемный в этом плане?

- Не секрет, что труднее всего собирается транспортный налог, он составляет около 63% от общей суммы недоимки. Причем среди владельцев-должников не только хозяева подержанных машин, но и обладатели роскошных моделей. Хотя следует все-таки отметить, что в регионе задолженность по транспортному налогу в этом году снизилась примерно на 36%. Совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц за восемь месяцев снизилась более чем на 330 млн руб.

- В каких районах области проживают люди, задолжавшие больше всего по имущественным налогам?

- Более 400 человек, имеющих задолженность свыше 50 тыс. руб., живут в Смоленске, далее идут Вяземский и Гагаринский районы - по 300 человек в каждом. Но показательна и другая цифра: более 150 граждан имеют долг, превышающий 200 тыс. руб. Только ими недоплачено в бюджет свыше 83 млн руб. Понятно, что речь идёт не о владельцах дешёвой недвижимости и транспортных средств.

От персональной беседы до ограничения выезда

- Долги физических лиц - это недополученные доходы бюджета, какова их сумма? Как вы воздействуете на должников? Помогает ли это менять статистику?

- На 1 сентября 2018 года общая сумма задолженности по имущественным налогам составляет около 600 млн руб. Работа с гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов, в числе приоритетов ведомства. Она строится в тесном сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления. Персональные беседы, вызов на межведомственные комиссии, совместные рейды дают свои результаты - добровольно в этом году уже погашено 23,5 млн руб.

За восемь месяцев года нами направлено более 160 тыс. требований неплательщикам, а около 20 тыс. исков - в суды. Совместная работа ведётся и с сотрудниками службы судебных приставов.

- Как вообще работает механизм взыскания задолженности?

- Заявление о взыскании задолженности подается в суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, когда долг превысил 3 тыс. рублей. После получения судебного приказа работа осуществляется по трём направлениям. Во-первых, если физическое лицо имеет расчетные счета в кредитных организациях, судебные акты направляются непосредственно в эти банки. В этом году такая мера позволила вернуть в бюджет сумму, в шесть раз превышающую прошлогоднюю. Во-вторых, если размер задолженности составляет менее 25 тыс. рублей, то судебные акты направляются работодателю. За полгода таким образом взыскано 6 млн руб.

Судебные приказы, не попавшие в первые две категории, направляются в подразделения службы судебных приставов. Проведение исполнительных действий в текущем году дало бюджету прибавку в 43 млн рублей. В сравнении с восемью месяцами 2017 г. погашение увеличилось в два раза.

- В какие суммы выливаются пени и штрафы?

- Примерно пятая часть озвученной мною задолженности по имущественным налогам - это пени и штрафы за несвоевременные платежи или их отсутствие.

- Другая неприятность - попадание в список невыездных. Какому числу смолян налоговые неплатежи ограничили выезд за рубеж?

- С января по июнь направлено около 750 ходатайств об ограничении выезда должников из Российской Федерации с общей суммой задолженности 34 млн руб.

Электронная среда

- В последние годы налоговая служба взяла курс на клиентоориентированность. На самом высоком уровне подчеркивается, что не фискальное давление, а создание комфортных условий для налогоплательщика - приоритетный принцип в вашей работе. Находит ли такая тактика положительный отзыв среди граждан?

- Федеральная налоговая служба стремится к созданию комфортных условий для налогоплательщиков и обеспечению максимального качества оказания государственных услуг. Уже сейчас в любой инспекции ФНС России, независимо от места проживания, вы можете пройти регистрацию в «Личном кабинете налогоплательщика», подать заявление о постановке на учет физического лица и получить соответствующее свидетельство. В последние годы существенно изменились операционные залы ИФНС. Они оформлены в фирменном стиле, имеют четкую навигацию, оснащены технически. Более того, налоговая инспекция сегодня - это и удобный график приема. Параллельно постоянно развивается электронная среда службы. Причем все перечисленное делается с учетом пожеланий граждан: налаженная обратная связь позволяет нам быстро реагировать на их информационные запросы, обращения по вопросам качества обслуживания, при необходимости корректировать свою работу.

Однако не последнее значение имеет и уровень гражданской ответственности, внутренняя культура каждого. Однозначно можно сказать, что с каждым годом становится все больше грамотных и честных налогоплательщиков. С нарушителями дисциплины разговор особый, но всегда - в рамках закона.

Поэтому еще раз напомню, что осень - время уплаты имущественных налогов. Хозяевам личных кабинетов обязательно нужно открыть свои мини-инспекции и рассчитаться по налоговым обязательствам. Чтобы не перейти в разряд должников, сделать это онлайн можно в любой день, в любое время суток, но не позднее 3 декабря 2018 г. Тем, кто налоговое уведомление по-прежнему получает в бумажном виде, придется затратить время на получение платежного документа и на визит в расчетно-кассовое учреждение. Однако срок оплаты налогов для всех един. Призываю всех: не пропустите.