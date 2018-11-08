Здравоохранение шагнет вперед

Во время рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу. Главной темой для обсуждения стало строительство в Смоленске нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы и онкологического диспансера.

Проект одобрен

Комментируя итоги встречи, глава региона подчеркнул:

- Я благодарен Татьяне Алексеевне (Голикова, вице-премьер) за серьезное внимание, которое она уделила обсуждению актуальных для Смоленской области проблем. У нас состоялся обстоятельный, очень профессиональный разговор. Этому во многом способствовало то, что Татьяна Алексеевна в полной мере владеет ситуацией в здравоохранении и вопросах социальной политики региона, глубоко знает процессы государственного финансового регулирования в обозначенных сферах.

Представив доклад о существующем положении дел, я получил полную поддержку со стороны вице-премьера - по итогам встречи Татьяна Алексеевна пообещала оказать содействие в финансировании нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы, а также строительстве нового онкологического диспансера, что позволит значительно повысить качество предоставления медицинской помощи смолянам.

Нами определены два варианта решения вопросов. В случае, если региональное софинансирование составит 13%, то в течение 2019-2020 гг. будут выделены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, а в последующие три года за счет средств федерального бюджета построены данные объекты. Если же софинансирование предусмотрят в меньшем объеме, на уровне 3%, тогда сроки реализации этих масштабных проектов существенно сократятся, и мы сможем ввести их в эксплуатацию в ближайшие годы. В любом случае строительство лечебного корпуса детской больницы и онкодиспансера одобрено - в скорой перспективе в нашем регионе появятся новые современные учреждения здравоохранения.

Проблем станет меньше

Смоленская областная детская клиническая больница является ведущим учреждением региона по оказанию медицинской помощи детям. Однако построенные в начале и середине XX века здания не соответствуют современным требованиям и нормам. Недостаток площадей не позволяет разместить высокотехнологичное оборудование и создать необходимые функциональные подразделения для оказания медпомощи детям в соответствии с современными стандартами. Часть специализированных педиатрических отделений (общей мощностью 140 коек) работает на базе стационара для взрослых, где размещаются отделения детской хирургии, в том числе койки неонатальной хирургии, детской травматологии и ортопедии, детской офтальмологии, детской оториноларингологии и детской неврологии.

Онкологическая служба Смоленской области также на протяжении последних лет испытывает существенные проблемы из-за отсутствия в регионе типового онкологического диспансера. Нет возможности оказывать медпомощь централизованно, возникают постоянные трудности в маршрутизации пациентов.

Сегодня онкологический диспансер расположен в приспособленных зданиях, построенных еще в 1936 году. Учреждение размещается на девяти площадках в разных районах города, что, безусловно, создает серьезные неудобства для пациентов. Нехватка площадей конечно же препятствует и дальнейшему развитию в Смоленской области современных инновационных технологий для лечения онкологических заболеваний, и многие больные вынуждены уезжать на лечение в соседние регионы.