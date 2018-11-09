2018-11-09T16:05:26+03:00
Недвижимость

Горячую воду отключат более чем на 20 улицах Смоленска с 12 ноября

Горожанам придется испытывать неудобства пять дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Более чем на 20 улицах отключат горячую воду в связи с химпромывкой оборудования в центральных тепловых пунктах МУП «Смоленсктеплосеть», сообщают смоленские чиновники. Блага цивилизации будут отсутствовать с 12 по 16 ноября по следующим адресам:

- ул. Румянцева, 2/54, 4 (детский сад «Надежда»), 6, 8, Трамвайный пр-д, 9 (детский сад «Мишутка»), 11, Шевченко, 54А;

- ул. Твардовского, 1, 1А, 1Б, 2, 4;

- ул. Рыленкова, 43, 45, ул. Петра Алексеева, 2/37, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Соколовского, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 13, пр-т Строителей, 20, 22А, 24;

- ул. Пржевальского, 6/25, 9/27, ул. Воровского, 23, ул. Кирилла и Мефодия, 1, ул. Ногина, 32;

- пр-т Гагарина, 25;

- ул. Дзержинского, 2;

- Окт. Революции 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 2-я Краснинская 7/1, 7/2, Николаева 7, 9, 9А, 13;

- Пр. Гагарина 27 (областная больница), пр-д М. Конева 30В (детская областная больница);

- Крупской 28, 28А, 28Б, 28В, 28Д, Кирова 46, 46Б,48, 48А, 48Б, 50.

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