«Единая Россия» повысит эффективность работы

В Смоленске состоялись региональные дискуссии «Обновление-2018». Участники четырех площадок выработали предложения по совершенствованию работы партии «Единая Россия».

В рамках работы первой площадки «Как партии стать более современной и эффективной политической организацией», которую вела депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова, было предложено проводить подготовку партийного актива, а также организовывать для секретарей первичных отделений обучающие семинары, которые будут способствовать повышению эффективности работы первичных организаций.

В ходе работы дискуссионной площадки «Как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти» поступило предложение создать на региональном сайте партии открытую, доступную всем базу, обобщающую запросы к депутатам «Единой России».

Дискуссионную площадку «Партия президента и народного большинства. Как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти?» вел сопредседатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Бронислав Бацанов. В ходе ее работы поступило предложение создать на региональном сайте партии открытую, доступную всем базу, обобщающую запросы к депутатам «Единой России».

В Смоленске прошел второй этап регионального этапа дискуссионной кампании «Обновление – 2018». ФОТО: smolensk.er.ru

В рамках работы третьей площадки «Какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции» участники обсудили вопросы совершенствования процедуры предварительного голосования.

– Мы должны более тщательно подходить к отбору людей, которые будут участвовать в предварительном голосовании, – отметил ведущий дискуссии, депутат областной Думы Андрей Моргунов.

Участники площадки отметили, что партия должна стать тем рычагом, которая сможет выявить и поддержать молодых лидеров, у которых есть желание проявить себя.

– Мы считаем, что молодогвардейцы должны активнее принимать участие в партийных мероприятиях, а также в выборном процессе, – отметил Андрей Викторович.

Четвертую площадку «В центре внимания проблемы человека и новые решения для развития страны» представил депутат Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков. На ней партийцы обсудили важные социальные и экономические темы. Среди них: повышение доходной базы региональных и местных бюджетов, внимание к проблемам малого и среднего бизнеса, улучшение качества услуг в МФЦ, снижение уровня бедности, поддержка социальных некоммерческих организаций и многое другое.

– Мы обсудили итоги реализации программы партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Рассмотрели вопросы, которые были выполнены, которые предстоит еще решить. В рамках работы площадки рассмотрели несколько действующих программ, в том числе и по здравоохранению. Мои коллеги отмечают, что для нас сегодня наиболее важно строительство онкологического центра в регионе, необходимость возведения корпуса детской областной клинической больницы. С этими предложениями мы будем обращаться в генсовет партии, – отметил Сергей Шелудяков.

В Смоленске прошел второй этап регионального этапа дискуссионной кампании «Обновление – 2018». ФОТО: smolensk.er.ru

Также участники площадки обсудили будущее проекта «Городская среда», который реализуется в нашем регионе второй год. Правительством рассматривается возможность изменения программы: предлагается выделять средства на благоустройство только общественных зон, при этом обустраивать дворы муниципалитеты должны будут своими силами.

– Мы будем настаивать на том, чтобы программа «Городская среда» была сохранена в том же виде, в котором она реализовывалась в 2017-2018 годах. В нее должны быть включены как общественные зоны, так и дворы», – подчеркнул Сергей Шелудяков.

Отметим, что работа дискуссионных площадок прошла в рамках региональной конференции партии «Единая Россия».

– Мы обсудили важные вопросы: впервые проведены дискуссионные площадки по четырем темам, касающимся обновления партии. Также мы определили делегатов на предстоящий партийный съезд, который состоится в начале декабря. И в завершение отмечу, что наша партия регулярно обновляется, и это правильно. Мы обновили состав регионального политсовета, – подвел итоги XXVII региональной конференции Игорь Ляхов.

Напомним, что собранные предложения и рекомендации Смоленского регионального отделения «Единой России» будут вынесены для обсуждения на XVIII съезд партии, который пройдет 7-8 декабря в Москве.