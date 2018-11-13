В Смоленске единороссы рассказали о работе в 2018 году

XXVII конференция регионального отделения партии, на которой были подведены итоги работы за 2018 год, прошла в Смоленске.

В работе конференции приняли участие секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Государственной Думы Ольга Окунева, советник департамента по работе в Центральном и Северо-Западном федеральных округах Центрального исполнительного комитета партии Кристина Серогодская. Кроме того, в работе конференции участвовали депутаты, члены фракции «Единая Россия» в Смоленской облдуме, главы муниципальных образований, председатели районных советов депутатов, секретари местных отделений, руководители местных исполкомов партии.

В Смоленске прошла XXVII Конференция Регионального отделения ЕР. ФОТО: smolensk.er.ru.

Итоги работы Смоленского регионального отделения «Единой России» за 2018 год подвел секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов. Игорь Васильевич представил подробный анализ избирательных кампаний, в которых участвовала партия за прошедший период. В 2018 году в нашем регионе прошел целый ряд выборов – выборы президента РФ, выборы депутатов Смоленской областной Думы, а также дополнительные выборы депутатов местных представительных органов муниципальных образований. Избирательные кампании стартовали в январе и проводились практически на протяжении всего года.

– Уважаемые коллеги, избирательная кампания в этом году оказалась достаточно сложной для нас. Однако результаты все же можно считать положительными. Партия на выборах депутатов Смоленской областной Думы получила большинство в региональном парламенте, что дает нам возможность конструктивно и плодотворно работать, – отметил Игорь Ляхов.

Также секретарь регионального отделения партии рассказал о реализации партийных проектов – одного из важнейших направлений работы, которую «Единая Россия» проводит и на федеральном, и на региональном уровнях. Сегодня в Смоленской области действует порядка 20 партпроектов.

В Смоленске прошла XXVII Конференция Регионального отделения ЕР. ФОТО: smolensk.er.ru.

Как и в прошлом году одним из самых сложных с точки зрения реализации стал проект «Городская среда». В 2018 году в программу вошли 16 муниципальных образований (города Велиж, Вязьма, Гагарин, Демидов, Десногорск, Дорогобуж, Ельня, Починок, Рославль, Рудня, Сафоново, Смоленск, Сычевка и Ярцево, а также поселки Верхнеднепровский и Озерный). В 11 из них было проведено не только благоустройства дворов, но и ремонт общественных зон, которые с помощью рейтингового голосования выбрали сами жители. Всего в области отремонтировано 103 двора. В Смоленске в этот перечень вошли 16 дворов и 3 общественные зоны.

Игорь Ляхов отметил, что труднее всего работы по благоустройству проходили в Смоленске: – Как и в прошлом году, в областном центре мы столкнулись с задержками по сдаче объектов. В частности, это касается общественных территорий. С задержкой сдан сквер возле ЦУМа, сквер «Крылатые земляки» также сдан с небольшим запозданием, но важно, что это место получило большую популярность среди смолян после благоустройства. В парке 1100-летия даже половины запланированных работ еще не выполнено, что вызывает серьезное беспокойство. Смоленские единороссы неоднократно обсуждали с городской властью данный вопрос и указывали на недостатки, однако партийцев так и не услышали.

Продолжая свое выступление, Игорь Васильевич рассказал о партийных программах, которые успешно реализуются в регионе. Среди них патриотические проекты «Связь поколений», «Защитникам Отечества посвящается…» и «Доброхоты», а также «Детский спорт», медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» и другие.

Завершая свое выступление, лидер смоленских единороссов обозначил основные задачи, которые стоят перед региональным отделением в 2019 году.

В следующем году пройдут выборы депутатов районных советов депутатов Вяземского, Демидовского, Духовщинского, Краснинского районов, а также города Десногорска. Кроме того, в Духовщинском и Кардымовском районах пройдут выборы в городских поселениях, а также в ряде сельских поселений. «Результат, который мы получим на выборах, полностью зависит от эффективности нашей работы», – отметил Игорь Ляхов.

В ходе работы конференции в соответствии с уставом партии был обновлен на 10 процентов состав регионального политсовета. Отметим, что накануне региональной конференции ротацию кадров провели и все местные отделения «Единой России».

В Смоленске прошла XXVII Конференция Регионального отделения ЕР. ФОТО: smolensk.er.ru.

Также на мероприятии были избраны два делегата на XVIII Съезд «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве. Участники конференции утвердили кандидатуру Николая Лапеченкова – секретаря первичного отделения деревни Бабны Лоинского сельского поселения Смоленcкого района, главы муниципального образования Лоинского сельского поселения и кандидатуру Андрея Моргунова – члена президиума регионального политсовета, депутата Смоленской областной Думы.

Кроме того, участники конференции обсудили вопросы обновления «Единой России», а также внесли предложения по улучшению эффективности работы партии.

– Сегодня мы обсудили три важных вопроса: впервые проведены дискуссионные площадки по четырем темам, касающимся обновления партии. Мы также определили делегатов на предстоящий партийный съезд, который состоится в начале декабря. И в завершении отмечу, что наша партия регулярно обновляется, и это правильно. Мы обновили состав регионального политсовета и надеемся, что работать региональный политсовет будет более эффективно, продуктивно и, самое главное, на благо наших смолян, – подвел итоги XXVII региональной партийной конференции Игорь Ляхов.