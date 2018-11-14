Железнодорожные переезды к зиме готовы

В Смоленском регионе Московской железной дороги перед началом зимнего сезона железнодорожники провели осмотр всех 214 железнодорожных переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка, сообщает пресс-служба МЖД.

– Смоленские железнодорожники проводят комплексную работу, направленную на снижение происшествий на переездах, – отмечают в компании. – Наряду с техническим обслуживанием и модернизацией проводятся информационные кампании, направленные на привлечение внимания всех участников движения к вопросам безопасности, размещаются предупреждающие плакаты.

Напомним, с начала года в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 27 переездов. Также железнодорожники устанавливают дополнительные системы защиты. В 2017 году в Смоленском регионе шесть переездов оборудованы противотаранными устройствами, способными предотвратить несанкционированный выезд не только легкового автомобиля, но и многотонных грузовых машин. Также железнодорожники провели ряд акций, в ходе которых напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД при пересечении железной дороги.

Однако на полигоне Московской железной дороги регулярно фиксируются нарушения со стороны автомобилистов на переездах: в январе – сентябре 2018 года из-за них произошло 34 ДТП с поездами, что на 14 больше, чем за аналогичный период годом ранее. В Смоленском регионе МЖД эти нарушения привели уже к пяти случаям столкновения автомобилей с поездами, в результате два человека погибли, еще два –травмированы. Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила, не рисковать своей жизнью и не подвергать опасности жизни пассажиров и локомотивные бригады.