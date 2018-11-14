2018-11-14T13:07:30+03:00
Общество

Железнодорожные переезды к зиме готовы

На 214 объектах, расположенных в Смоленской области, проверили сигнализацию, дорожные знаки, освещение, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Железнодорожные переезды к зиме готовы. ФОТО: пресс-служба МЖД.Железнодорожные переезды к зиме готовы. ФОТО: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В Смоленском регионе Московской железной дороги перед началом зимнего сезона железнодорожники провели осмотр всех 214 железнодорожных переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка, сообщает пресс-служба МЖД.

– Смоленские железнодорожники проводят комплексную работу, направленную на снижение происшествий на переездах, – отмечают в компании. – Наряду с техническим обслуживанием и модернизацией проводятся информационные кампании, направленные на привлечение внимания всех участников движения к вопросам безопасности, размещаются предупреждающие плакаты.

Напомним, с начала года в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 27 переездов. Также железнодорожники устанавливают дополнительные системы защиты. В 2017 году в Смоленском регионе шесть переездов оборудованы противотаранными устройствами, способными предотвратить несанкционированный выезд не только легкового автомобиля, но и многотонных грузовых машин. Также железнодорожники провели ряд акций, в ходе которых напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД при пересечении железной дороги.

Однако на полигоне Московской железной дороги регулярно фиксируются нарушения со стороны автомобилистов на переездах: в январе – сентябре 2018 года из-за них произошло 34 ДТП с поездами, что на 14 больше, чем за аналогичный период годом ранее. В Смоленском регионе МЖД эти нарушения привели уже к пяти случаям столкновения автомобилей с поездами, в результате два человека погибли, еще два –травмированы. Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила, не рисковать своей жизнью и не подвергать опасности жизни пассажиров и локомотивные бригады.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Смолянин за взятку сотруднику ФСБ сядет на пять лет
Смолянка пожаловалась губернатору на Трамвайный проезд
Водитель легковушки врезался в фуру в Смоленской области
В центре Смоленска и на Киселевке станет меньше ларьков
Два года колонии грозит водителю, сбившего ребенка в Смоленске
Аферисты наживаются на смолянах после трагедии в Пригорском
На улице 25 Сентября в Смоленске ограничили движение транспорта
Вязьмичи пожаловались на некачественную красную икру
Смоленская прокуратура нашла нарушения в работе замглавы района
Животным из «Верности» помогли смоленские школьники
Крупную партию наркотика изъяли у автомобилиста в Смоленске
В Смоленске на автостоянке горела маршрутка
Вице-премьер поддержала строительство в Смоленске двух медучреждений
Смолян предупреждают о скользких дорогах
Более 50 человек смолян попались на краже железнодорожного имущества
На Королевке в Смоленске тушили квартиру, есть пострадавший
Продажа породистых щенков обошлась смолянке финансовыми потерями
На Киселевке в Смоленске легковушка столкнулась с трамваем
Наркодилера задержали в Смоленской области