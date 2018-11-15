Судьбы солдат сплелись в одну книгу

Авторы сделали все возможное, чтобы сохранить в памяти имена 300 632 смолян – защитников Отечества и 151 320 мирных жителей, погибших в годы оккупации. Член правления Смоленского областного отделения Российского фонда мира Лидия Никитина рассказала о том, как создавалась книга и чем она интересна для читателя.

Вместо предисловия

– 75 лет прошло, а я все-таки с трудом представляю то время, когда героями были все, когда все определялось словами «Все для фронта! Все для Победы!», когда ради этого жили, боролись и погибали, – говорит Лидия Никитина.

22 года (с 1990-го по 2012-й) областное отделение Российского фонда мира работало над изданием региональной «Книги памяти». Чтобы издать 51 том, где каждая строчка – подтвержденная документально судьба солдата, пришлось изучить не одну тысячу документов в архивах области, использовать материалы Подольского архива Министерства обороны и других источников.

В самый драматический начальный период войны Красная Армия несла большие потери. К середине июля советские войска, сражавшиеся от Баренцева до Черного морей, насчитывали 212 дивизий и 3 стрелковые

бригады. Но полнокровными из них были лишь 90, а остальные имели половину штатного состава, а то и меньше. Положение на фронтах было крайне тяжелым.

На подступах к Москве

Враг яростно рвался к Москве, и в эти дни на его пути встал ощетинившийся Смоленск. Смоленское сражение, начавшееся 10 июля, не утихало ни днем ни ночью. В его неумолимом огне гибли сотни тысяч людей – и защитники нашей древней земли, и ее поработители. В сентябре Смоленское сражение завершилось, в итоге став важным этапом в срыве плана «молниеносной войны». Этот успех Красная Армия оплатила большой кровью: ее людские потери составили здесь почти 760 тыс. человек, из которых 486 171 человек – безвозвратные потери. Каждые сутки сражения войска теряли 12 063 человека, то есть более одной дивизии.

С первых дней войны на Смоленщине, как и повсюду, куда ступала нога захватчиков, совершались тысячи чудовищных по жестокости преступлений против женщин, детей, стариков. Мирных жителей и военнопленных сгоняли в фашистские лагеря смерти, где их уничтожали голодом, холодом и непосильными работами. За годы оккупации Смоленской области нацисты заживо сожгли, утопили, зарыли в землю, расстреляли, повесили и замучили 151 320 мирных жителей. Тысячи молодых людей насильственно были вывезены на принудительные работы в Германию. Все эти факты дают представление о том, как жили смоляне на оккупированной территории.

Вместе с тем надо отметить, что нацистская политика, рассчитанная на подавление всякого сопротивления, на деле приводила к прямо противоположным результатам. Наиболее действенной формой борьбы было партизанское движение.

На территории Смоленской области в годы войны сражалось около 120 партизанских формирований – отрядов, полков, бригад, в которых насчитывалось 62 тысячи вооруженных мстителей. Уже в первый период войны особой активностью отличались отряды под командованием К.С. Заслонова, М.В. Антоненкова, Н.В. Барановского и других. Созданные Смоленским обкомом партии и политотделом управления Западной железной дороги в августе – сентябре 1941 года, эти отряды пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, нападали на обозы противника. Они стали примером тактики будущих партизанских соединений.

Особый рейдовый смоленский партизанский полк, а затем соединение «Тринадцать» под командованием Героя Советского Союза С.В. Гришина с весны 1942–го до середины 1944 года с боями прошел 1,5 тыс. километров по территории 19 районов Смоленской, Витебской и Могилевской областей. Партизаны этого полка разгромили 43 неприятельских гарнизона, взорвали 333 железнодорожных эшелона, 93 моста, уничтожили не одну тысячу гитлеровцев. Гришинцы завершили свою героическую эпопею 16 июля 1944 года торжественным парадом в освобожденном Смоленске.

Говоря о народной борьбе, нельзя не сказать о подпольщиках Смоленщины, которые организовывались в небольшие организации и группы. Они вели разведку, разоблачали лживую фашистскую пропаганду, распространяли новости с «Большой земли», призывы Советского правительства к населению, всемерно помогали партизанскому движению. Только в Андреевском районе нашей области подпольный комитет сумел внедрить в оккупационные органы более 60 человек. Это позволяло быть в курсе происходивших событий, выведывать секреты, выявлять провокаторов, предупреждать население о готовящихся облавах, а партизан – о карательных акциях, доставать бланки паспортов, пропусков и других документов.

Общая победа!

Войну выиграл народ. Конечно, это так. Но народ нужно было организовать, обеспечить руководство и на фронте, и в тылу. Были и ошибки, но каких усилий стоило перевести народное хозяйство страны на военные рельсы!

Постановлением СНК от 1 июля 1941 года были значительно расширены права народных комиссаров, а в составе Госплана образованы отделы вооружения, боеприпасов, судостроения, авиастроения и танкостроения. Усиливалась централизация всех эшелонов управления и их военизация, что означало беспрекословное выполнение планов и оперативных поручений, равносильных приказу, суровую дисциплину и строжайшую ответственность за срыв заданий. В результате всех принятых мер доля военной продукции в общем производстве промышленности возросла с 45% в июне до 65% в июле и 70% в августе 1941 года.

Ценой огромного напряжения сил организаторов производства и авиастроителей в четвертом квартале 1941 года был выпущен 3171 самолет (всех видов), в первом квартале 1942-го – 3740, во втором – 6004, а в третьем – уже 7388. И такие результаты были по всем видам вооружения: если в течение первых шести месяцев 1941 года страна получала в среднем 1,7 тысячи минометов в месяц, то во втором полугодии – уже 7 тысяч И это при том, что основное производство шло в восточных районах страны, где порой и крышу над выгруженными в поле станками не успевали соорудить, и квалифицированных кадров катастрофически не хватало.

На память потомкам

– Время притупляет самые острые впечатления о минувшем. Работая над материалами для областной «Книги памяти», мы стремились сделать все возможное, чтобы сохранить в исторической памяти имена

300 632 смолян – защитников Отечества и 151 320 мирных жителей, погибших в годы оккупации, – продолжает Лидия Никитина. – Мы нашли и включили в издания немало полезных сведений о жизни смолян в тот сложный период времени – об этом интересно почитать самим, и очень важно, чтобы этот материал использовался в работе с детьми и молодежью. По каждому району мы давали расширенные сведения, особенно в «Книгах памяти» мирных жителей, где дана подробная информация о людях и деревнях районов.

Изданные книги можно найти в библиотеках, музеях, в советах ветеранов и других общественных организациях, а также на сайтах администрации региона и Смоленского отделения Российского фонда мира. Более того, в областном отделении Фонда мира – по адресу: ул. Б. Советская, д. 15 – можно скопировать на электронные носители (флешки, диски) не только материалы «Книг памяти» мирных жителей и «Солдат Победы» по любому району, но и все издания сразу. Сотрудники нашего отделения Российского фонда мира могут выслать книги и по электронной почте – для этого достаточно позвонить по телефону (4812) 38-90-96.

В наше тревожное, сумбурное, откровенно прагматичное время знать прошлое, чтить его, учиться у него – занятие и дальновидное, и необходимое.