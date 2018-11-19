Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил Ярцевский район. В ходе подготовки к приему граждан спикер регионального парламента осмотрел спортивные объекты, на которые ранее просили обратить внимание местные жители.

В двух обращениях речь шла о восстановлении лыжероллерной трассы в лесном массиве у поселка Яковлево и ремонте зала районной спортивной школы, где работает секция дзюдо.

В Ярцевском районе станет больше спортивных объектов. ФОТО: smoloblduma.ru

Построенная в 1986 году лыжероллерная трасса в лесном массиве рядом с трассой М1 поблизости от школы-интерната «Орленок» по-своему уникальна, ее перепады по высоте достигают 14 метров.

– Мы обратились с просьбой помочь нам в реконструкции лыжероллерной трассы, – рассказала Екатерина Новикова, главный специалист комитета по спорту районной администрации. По ее словам, ярцевчане любят лыжный спорт. На отделении лыжных гонок местной спортшколы обучается порядка 40 ребят. Их количество постоянно растет. Немало любителей лыж и среди взрослых.

– Чтобы нашим детям можно было в летний период не прерывать тренировочный процесс, а кататься на лыжероллерах, мы бы хотели иметь в нашем городе качественную лыжероллерную трассу, – поделилась Екатерина Новикова.

В беседе с Игорем Ляховым активисты отметили, что трасса находится в черте города, следовательно, любой местный житель, а при желании и спортсмены из других районов, могли бы свободно посещать лыжероллерную площадку в любое время года.

Сейчас ее состояние неудовлетворительное. Для лыжных тренировок она используется преимущественно зимой. Для ее восстановления требуется положить новое асфальтовое покрытие, расчистить обочины, провести освещение и выполнить другие виды работ.

Спортсмены представили председателю областной Думы смету на реконструкцию трассы на сумму около 5 миллионов рублей.

Комментируя ситуацию, Игорь Ляхов отметил: «Конечно, это обращение сопряжено с финансовыми вложениями, но мы постараемся изыскать возможность поддержать спортсменов. Данная трасса может использоваться для занятий не только детей города Ярцева, но и близлежащих районов».

В Ярцевском районе станет больше спортивных объектов. ФОТО: smoloblduma.ru

Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение специализированного зала дзюдо Ярцевской детско-юношеской спортивной школы. Сейчас зал располагает площадкой для занятий этим видом спорта, скромным тренажерным залом, однако есть перспектива создать полноценный тренажерный комплекс в просторном отапливаемом помещении, являющемся продолжением здания.

– Проблема у нас одна – не отремонтирован модуль нашей школы. Мы хотели бы сделать там тренажерный зал, чтобы занимались наши спортсмены и население тоже, – сообщил тренер-преподаватель, замдиректора Ярцевской ДЮСШ Владимир Грузнов.

Посещаемость зала высокая. В секции занимается около 150 юных спортсменов. Наблюдается преемственность. Бывшие спортсмены приводят своих детей и внуков. Высоки и результаты: порядка пяти борцов ежегодно становятся кандидатами в мастера и мастерами спорта. На новый спортивный зал возлагаются большие надежды.

– Когда есть набор тренажеров на разнообразные группы мышц, то и ребятам интереснее тренироваться и тренерам хорошее подспорье, чтобы дети лучше развивались и боролись, – убежден Владимир Грузнов. – Игорь Васильевич нашел время в своем плотном графике приехать, осмотрел нашу школу, и, надеемся, нам окажут помощь.

– Я традиционно использую свои выезды в районы для того, чтобы ознакомиться с местными социальными объектами, учреждениями, которые предназначены для развития детского спорта. В силу того, что я являюсь председателем Попечительского Совета дзюдо и в Ярцеве спортивная школа имеет профиль дзюдо, я ознакомился с уровнем и условиями подготовки детей этого вида спорта.

Отрадно, что много желающих заниматься. Однако, не совсем соответствует материально-техническая база, хотя наличие такой школы – это уже большой плюс и для района, и для области.

Мы понимаем, что в бюджете денег, заложенных именно под данную спортивную школу, мы не найдем. Есть более приоритетные вещи. Но, тем не менее, развивать и дзюдо и, в целом, детский спорт нам просто необходимо.

Здесь есть пристройка, которая на сегодняшний день имеет отопление, все несущие конструкции, но нет инфраструктуры, нет отделки. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы ввести пристройку и тем самым дать возможность как можно большему количеству детей заниматься в данной спортивной школе. Я беру ситуацию на особый контроль, и, как в Вязьме, мы будем здесь усиливать материально-техническую базу и работать над тем, чтобы дополнительно ввести квадратные метры площади для того, чтобы дети занимались спортом, – подытожил Игорь Ляхов.

Предстоит выполнить значительный объем работ. По словам председателя областной Думы, требуется основательный ремонт, включающий стяжку полов, выравнивание стен и их покраску, создание подсобных помещений (раздевалок, душевых и туалетов) и, конечно, достойное оснащение тренажерного зала.