2018-11-28T11:39:08+03:00
Общество

Москву с регионами свяжут дополнительные поезда

Более ста пар составов выйдут на маршруты на новогодние и рождественские праздники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Москву с регионами свяжут дополнительные поезда. ФОТО: пресс-служба МЖДМоскву с регионами свяжут дополнительные поезда. ФОТО: пресс-служба МЖД
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В период празднования новогодних и рождественских праздников Московский филиал АО «ФПК» назначил более 100 пар дополнительных пассажирских поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно), которые будут отправляться и прибывать на московские вокзалы с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 года, сообщает пресс-служба МЖД. Они свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Адлером и Брестом.

Железнодорожники назначают дополнительные составы для обеспечения перевозки пассажиров, желающих отправиться в поездку на поезде.

«Пиковые» выездные даты традиционно приходятся на 29 и 30 декабря. В эти даты запланировано максимальное количество дополнительных поездов – до 58 назначений. В пятницу, 28 декабря – 29 назначений.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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