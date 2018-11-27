24 ноября в Духовщинском районе в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» прошел День памяти «Дорога домой», на котором были подведены итоги полевого сезона. Участники церемонии узнали о судьбе советских воинов, погибших в боях на смоленской земле.

Летом этого года на территории Духовщинского района Смоленской области прошла Вахта памяти, в которой приняли участие поисковики из многих регионов нашей страны и зарубежья. По традиции обнаруженные поисковиками останки бойцов Красной Армии были захоронены на Поле Памяти. Их было 379. Имена нескольких героев удалось вернуть из небытия. На День памяти в Озерный приехали родственники и земляки павших на Смоленщине защитников Отечества.

Георгий Жолобов родом из Тверской области. За свои боевые заслуги он получил медаль, по которой поисковикам впоследствии и удалось его идентифицировать.

В Озерном почтили память погибших защитников Отечества. ФОТО: smoloblduma.ru

- Георгия Дмитриевича нашел сводный отряд поисковиков из трех отрядов: смоленского «Эдельвейс», демидовского «Чека» и руднянского «Штандарт», - рассказала координатор проекта «Связь поколений», депутат Смоленской областной Думы Нина Куликовских. -Они работали вместе на Кулагинских высотах, вынесли они в эту «Вахту памяти» оттуда 25 воинов, и один из них был найден с медалью. По ней было установлено имя красноармейца Жолобова. Он родом из Тверской области. У него жив сын, но он уже очень преклонного возраста, есть правнуки, поэтому к нам приехала целая делегация из Твери. Земляки навестили своего героя, который, хоть и лежит далеко от дома, но вырван из небытия.

По словам депутата Тверской городской Думы Сергея Мамонова, он и представители тверского поискового движения приехали поклониться праху красноармейца Жолобова и привезти его близким горсть земли, на которой он воевал и на которой погиб: «Вся земля наша - русская, смоленская ли, тверская, вологодская, - не важно. Отовсюду воины вставали на защиту нашей Родины. Спасибо большое поисковикам за работу. Наш земляк, лейтенант Георгий Жолобов, был найден на неприступной высоте, за взятие которой отдали жизнь многие советские бойцы. Его нашли с оружием в руках. Значит, до последнего вздоха он выполнял свой долг. Благодарю от имени всех жителей Тверской области, его близких, к счастью, у него остались наследники, всех поисковиков за то, что находят силы, возможности, время на поиски. Это очень важная работа».

На митинге в День памяти говорилось о беспримерном подвиге советского народа, поднявшегося на борьбу с фашистскими оккупантами, о горечи потерь и радости обретения своих героев, которая даже по прошествии многих десятилетий продолжает приходить в дома к потомкам солдат военного лихолетья.

У братской могилы состоялась церемония прощания еще с двумя опознанными бойцами, уроженцами Ивановской области. Липин Алексей Михайлович и Большаков Вадим Васильевич погибли на смоленской земле, но оба они родом из Иваново.

Акция стала одновременно и прощанием, и встречей. Забрать своих героев приехала делегация из Иваново, родственники погибших и первый заместитель администрации города Иваново Владимир Пигута. В торжественной обстановке поисковики, нашедшие бойцов, передали личные вещи и награды родным героев. Большаков Вадим Васильевич, 1918 года рождения был найден 11 июля этого года поисковым отрядом «Поиск-Кардымово» в урочище Пищино Кардымовского района. Идентифицировать его удалось по данным личного опознавательного знака (смертного медальона). Его родственница, родная племянница Татьяна Черноногова, до сих пор проживает недалеко от того дома в Иваново, где жил солдат. Поисковики передали родным документы, собранные в ходе идентификации, а также значок «Снайпер», который был найден вместе с погибшим.

Работа поисковиков не заканчивается раскопками и поднятием праха воинов. Огромных усилий стоит восстановление картины гибели и имени бойца. Про ивановского десантника, Липина Алексея Михайловича, рассказал Сергей Авраменко, командир поискового отряда «Серп и молот» города Сафоново.

- Часто о следах Великой Отечественной нам рассказывают местные жители, - поделился Сергей Авраменко. – Люди ходят в лес по грибы и ягоды и находят отголоски тех лет. Так было и в этот раз. В Угранском районе жители наткнулись на следы боев. Мы с отрядом выехали на место. То, что там был бой, ясно сразу – вокруг нашли осколки, оружие, стреляные гильзы, личные вещи солдат, как наших, так и немецких. В процессе поисковой работы был обнаружен боец с медалью «За боевые заслуги» за номером 35568. Довольно хорошо сохранился и смертный медальон с вкладышем, личные вещи: ложка, перочинный ножик, перьевая ручка. Мы сразу поняли, что если с медальоном что-то не так, то по номеру медали уже точно сможем определить, что это за боец. Все наградные документы хранятся в центральном архиве Минобороны. Сделали запрос по медали, в это время с командиром отряда «Поиск» из Сафонова занялись расшифровкой медальона. Раскрутили медальон, бланк оказался стандартный, двойной, было видно, что он заполнен, но чернила от времени выцвели. Кое-где читались буквы, на свету под разными углами мы прочли фамилию: Липин. Но не стали опережать события, ждали подтверждения. Отправили в московскую лабораторию солдатский медальон. Пришло подтверждение из архива, что медалью 35568 награжден Липин Алексей Михайлович, 1919 года рождения из Ивановской области, Комсомольского района, деревни Березняки. Он погиб на угранской земле в 23 года. Когда я подготавливал его личные вещи для передачи родным, начал чистить ложку, она была вся тусклая. Оказалось, что на ней боец тоже выцарапал свои инициалы – ЛАМ. Три вещи, которые подтвердили идентичность бойца, – такое случается очень редко, поэтому случай действительно уникальный.

А дальше поисковики восстановили факты биографии Алексея Липина и гибели десантной группы. Выяснилось, что Алексей работал на заводе в Иваново, откуда ушел на фронт и попал в десантники. Поисковикам удалось найти внучатых племянников Алексея Липина, его единственных родных.

Как считают поисковики, воевавший во втором батальоне девятой воздушно-десантной бригады четвертого десантного корпуса Липин, скорее всего, был переброшен в тыл врага.

- Здесь шли бои в феврале-июне 1942 года, проводилась вяземская воздушная операция, было высажено порядка 10 тысяч десантников, чтобы навредить немцам в тылу и соединиться с юхновской и калужской группировкой 50-й армии генерала Болдина, - напомнил Сергей Авраменко.

В феврале-марте действия десантников были еще успешны, но потом немцы подвели свежие силы и стало понятно, что нужно прорываться к своим. Было решено прорываться небольшими группами, чтобы перейти Угру и выйти в направлении Юхнов-Калуга. Алексей Липин погиб как раз в этот период, когда бойцы прорывались из окружения. По данным его медали стало ясно, что он был минометчиком, а значит, постоянно находился на передовых позициях. По канонам военного времени миномет, пулемет противник старается уничтожить в первую очередь.

- Судя по обнаруженной нами обстановке группа Липина, скорее всего ночью или в сумерках, пыталась перейти реку, - подытожил командир отряда «Серп и молот» Сергей Авраменко. - Алексей прикрывал отход своих товарищей, завязался бой, ребята погибли, не дойдя до реки Угра около 150 метров. От минометного артиллерийского обстрела. Они ожесточенно сопротивлялись, потому что рядом с найденными телами были обнаружены стреляные гильзы.

Алексей Липин и его боевые товарищи не дожили до Победы, но своей борьбой они ее приблизили и навсегда зачислены в ряды Победителей, говорилось на митинге. После совершения чина отпевания урны с прахом ивановских воинов передали для захоронения на родной земле. Отныне они перестали числиться без вести пропавшими. Но сколько таких бойцов еще остается лежать на полях сражений безымянными. Точную цифру никто не возьмется назвать, а, значит, поисковая работа будет продолжаться.

Говоря о значимости подобных мероприятий, руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе Николай Дементьев отметил: «На Смоленщине проводится большая работа по партийному проекту «Связь поколений». Насчитывается примерно три тысячи поисковиков в различных отрядах. Они есть в каждом районе области, в некоторых районах насчитывается и по два отряда. Мы гордимся, что отдается дань памяти воинам, ценой собственной жизни защитившим Родину. Сегодня мы принимаем делегации из Ивановской и Тверской областей. Мы сами бываем в других областях, где наших солдат тоже находят. Забираем своих солдат и торжественно перезахораниваем их либо с родными, либо на Полях памяти. Поисковое движение в нашем регионе очень развито. Игорь Васильевич Ляхов, председатель Смоленской областной Думы, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» возглавляет поисковый отряд «Славяне». Вместе с ним занимается поиском и его сын. Все это делается для того, чтобы новые поколения не забывали, помнили, чем мы обязаны своим отцам и дедам. Когда в таких акциях принимают участие школьники, они больше узнают о подвигах своих предков, гордятся ими. Посмотрите сегодня на акцию «Бессмертный полк». Сколько молодежи, детей идут в строю с фотографиями своих предков. Это значит, что новое поколение не забывает о том, в какой великой стране живет. Без сомнения, проект «Связь поколений» будет продолжен, потому что еще многие солдаты лежат в земле безымянными».