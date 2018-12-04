Сергей Неверов: «Требовать патент с дачника никто не имеет права»

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов встретился с представителями садоводов и ЛПХ и объяснил суть добровольной патентной системы, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Во встрече принял участие секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, руководитель налоговой службы Татьяна Рыбалко и заместитель губернатора Смоленской области Ростислав Ровбель. Итогом встречи стали не только предложения, которые Неверов внесет в Думу в виде поправок, но и решение насущных вопросов ЛПХ регионального уровня.

История вопроса

Законопроект, которым предлагается возможность владельцам ЛПХ приобретать патенты на срок от месяца до года для реализации своей продукции, был принят Госдумой в первом чтении. Заместитель председателя Госдумы пояснил, что в обсуждении активное участие принимают сами владельцы личных подсобных хозяйств, которых непосредственно коснутся нововведения, чтобы их мнение было учтено при доработке закона.

ФОТО: smolensk.er.ru

Изменения в законодательном регулировании, в том числе и в системе налогообложения таких форм хозяйствования как ЛПХ в стране назрели давно. Сергей Иванович привел цифры: «В России зарегистрировано 17,5 миллионов личных подсобных хозяйств, из них более 80 тысяч имеют земельную площадь более 20 гектар, еще 82 тысячи ЛПХ имеют площади от 10 до 20 гектар, 122 тысячи – от 5 до 10 гектар».

Участники встречи отмечают, что при таких объемах производится продукция не только для личного потребления. Такие производители могут претендовать на выход далеко за пределы местного фермерского рынка. Но для этого им сейчас требуется оформление в качестве фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя, подача деклараций и заполнение нескольких видов отчетностей. Всего этого можно будет избежать, приобретя патент. На сегодняшний день в законе, который был принят в первом чтении, при приобретении патента пока предусмотрено оформление ИП, однако этот пункт нужно убрать при доработке документа, настаивают участники встречи. С этой позицией согласен и Неверов.

Участникам садоводческих объединений пытаются донести, что вносимые изменения их не касаются вообще. На встрече отмечалось, что никто не имеет права требовать патент в обязательном порядке. Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки, и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно. Если же есть потребность расширяться, то патент позволит обойтись без регистрации ИП и КФХ и, соответственно, без лишней отчетности и заполнения декларации.

Смоленские владельцы ЛПХ, участвующие в ярмарках выходного дня, рассказали заместителю председателя Госдумы, что уже сейчас их пугают тем, что на торговых площадках установят шлагбаумы и будут пускать только тех, у кого есть патент, что ходят слухи об уплате 10% от выручки. Сергей Неверов пояснил, что подобные угрозы незаконны, даже в случае принятия законопроекта.

«Хотелось бы отметить, что перед первым чтением в Государственной Думе проект закона рассылали по регионам, и областная Дума прошлого созыва, которой я также руководил, одобрила предложение, – рассказал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. – У нас большая страна и условия работы у всех тоже разные. На юге, например, стада овец или коров в тысячи голов, у них действительно есть необходимость выходить на более крупный рынок. Но у нас, в Смоленской области, у многих владельцев личных подсобных хозяйств нет надобности приобретать патент: им вполне хватает фермерского рынка для реализации излишков. Поэтому они имеют полное право работать в тех же рамках, что и раньше».

Ростислав Ровбель рассказал о том, что, воспользовавшись правом на приобретение патента, производители смогут получить доступ к преференциям, которые полагаются фермерам и индивидуальным предпринимателям: это и льготное кредитование, и субсидирование, и многое другое.

О делах насущных

Не обошлось и без обсуждения текущих проблем, с которыми сталкиваются аграрии: стоимость обязательных услуг ветеринарной службы для владельцев ЛПХ, решивших реализовать свою продукцию на специальных ярмарках, такая же, как для крупных предприятий, не хватает точек, аттестованных для убоя птицы и кролика. Проверочные службы предъявляют требования, которых просто нет ни в одних нормативных актах.

«Все эти вопросы уже будут решены через несколько дней – администрация Смоленской области взяла это на особый контроль. Я благодарен за такую оперативную реакцию, за такую эффективную совместную работу в части решения проблем представителей ЛПХ», – сказал Сергей Неверов по итогам совещания.