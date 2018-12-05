Сэкономить на военной ипотеке? Легко!

С помощью перекредитования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту, сократить срок. «КП» посчитал, сколько может сэкономить военнослужащий при рефинансировании военной ипотеки.

Что изменилось?

Возможность рефинансирования военной ипотеки появилась в начале 2018 года. Сегодня военнослужащие, которые уже имеют ипотечный кредит, могут обратиться в банк, который предлагает программу военной ипотеки, и существенно снизить затраты на обслуживание кредита. По данным Росвоенипотеки, из 15 банков-участников программы «Военная ипотека» рефинансируют такие кредиты только пять, в том числе Пром-связьбанк.

Как сократить выплаты?

Рефинансирование поможет военному снизить ставку по кредиту, срок кредита и размер платежа. В итоге снизится общий объем выплат, тем самым появится экономия по ссуде. Если кредит погашается раньше заявленного срока, военнослужащий в рамках НИС может получать ежемесячные выплаты до установленного НИС срока. Эти средства возможно использовать либо на личные цели, либо направить их еще раз на первоначальный взнос новой (последующей) квартиры по программе «Военная ипотека».

А что потом?

После рефинансирования у военнослужащего будет фиксированная процентная ставка и равные ежемесячные платежи на весь срок кредитования. Это связано с тем, что с 2018 года военная ипотека выдается на новых условиях, по которым установлен фиксированный ежемесячный платеж вплоть до погашения кредита. Также, если вы еще не слышали, последние три года ипотечные ставки заметно снизились и сейчас находятся на историческом минимуме. Например, если вы оформляли кредит под 11-12% годовых, то в Промсвязьбанке вы можете рефинансировать его под 8,9% годовых.

Сократится срок кредита?

Да. За счет снижения процентной ставки основной долг по кредиту погашается быстрее. То есть, если военнослужащий брал кредит на сумму 2 млн руб. под 11% годовых, банк рассчитывал ему срок кредита не менее 15 лет. По новой системе срок кредита на такую сумму под ставку 8,9% составит 12 лет. Процентная ставка прямо влияет на срок кредитования, соответственно и на скорость погашения основного долга.

СЧИТАЛКА «КП»

Если сумма кредита 2 млн руб., ставка 11%, срок кредитования 15 лет, при ежемесячном платеже 22,37 тыс. руб. на погашение процентов будет уходить более 80% от суммы платежа, или 18,33 тыс. руб., а на основной долг только 4,04 тыс. руб. Если рефинансировать такой кредит под ставку 8,9%, срок 12 лет, на погашение процентов пойдет уже 66% суммы платежа, или 14,83 тыс. руб., а на погашение

основного уже – 7,53 тыс. руб.

В итоге военнослужащий заплатит банку за пользование деньгами значительно меньше за счет снижения суммы переплаты. Если по уже рассмотренному кредиту на сумму 2 млн руб. ставка была 11%, а срок кредита 15 лет, то переплата за весь срок составляла 2,19 млн руб. Если перекредитовать такую ссуду под 8,9% на 12 лет, переплата составит 1,29 млн руб. Разница 900 тыс. руб.

ВАЖНО!

Другое важное преимущество - фиксированный на весь срок кредитования ежемесячный платеж. По старой системе НИС был предусмотрен прогнозируемый индексированный платеж. Однако сумма, вносимая за военнослужащего (участника НИС) государством, из года в год увеличивалась не в полном объеме, как закладывалось при прогнозе. Это приводило к тому, что по кредитам военнослужащих образовывался «шаровый» платеж, который он обязан был погасить за счет собственных средств в конце срока кредита или вынужден был доплачивать сумму самостоятельно, ежемесячно. С фиксированным платежом эта проблема снимается - всю сумму платежа за время службы заемщика вносит государство в полном объеме.

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