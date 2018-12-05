«Фидель на Донбассе. Записки военного корреспондента» - книга с таким названием вышла в московском издательстве и скоро должна появиться на полках книжных магазинов. Ее автор - наш земляк Вадим Канделинский - рассказал, о чем эта книга, почему она написана и что значит лично для него.

Переосмысление

- Вадим, как появилась идея написать книгу? О чем она?

- В 2015 г. я вернулся с Донбасса, где полгода проработал военным корреспондентом. События, свидетелем которых я стал, отражены на страницах этой книги. И самое главное - это не просто книга о боевых действиях. Эта книга - срез современного мира, в котором мы выросли и живем. В ней рассказывается о переосмыслении собственных поступков, о детских и юношеских воспоминаниях. Книга, конечно, и о трагедии - той, которую обычно не показывают и о которой не пишут. Но я не рассказал и половины того, о чем мог бы рассказать, - в силу нехватки времени и самоцензуры.

- Почему ты назвал книгу именно так?

- Дело в том, что у меня на Донбассе был позывной «Фидель» - его придумал один из ополченцев. 13 августа, в мой день рождения, мы поехали в поселок, расположенный недалеко от Азовского моря. Там было много моих знакомых из батальона «Чебурашка» - я часто ездил к ним на съемки, и мы сдружились. У нас было всего пару часов, чтобы встретиться. Когда мы сидели на берегу, ко мне подошел ополченец Сентябрь, надел на меня свою кепку, указал пальцем и сказал: «Ты - Фидель». У меня была борода и солнечные очки-капли, отсюда и внешнее сходство с Фиделем Кастро, к тому же и день рождения, оказывается, совпал.

- Стоит ли книгу прочитать молодому поколению?

- Не уверен, что молодому поколению будет интересно ее читать, у них другие интересы. Думаю, что книга больше рассчитана на тех, кто родился в 90-е годы, и на читателей постарше. Нам же все время говорили, что мы потерянное поколение - родились в 90-е и не видели ничего, кроме разграбленной страны, унылой России этого времени, - и что в душе у детей 90-х

ничего не осталось. В своей книге я попытался объяснить, что это не так: у нашего поколения есть и переживания, мысли, уже сформировавшиеся взгляды.

«Взял флешку и поехал в Москву»

- Что было самым сложным в написании книги?

- Сложно было сесть за стол и начать писать. Я долгое время не верил в себя, приступая, сразу бросал… Так было несколько раз. Тяжело было морально, когда вспоминал не самые приятные моменты из своей биографии. Мы все люди, и мы не любим ворошить прошлое, особенно если прошлое - больное. Боевые действия вспоминать тяжело, поэтому я писал и бросал, а потом в январе дал себе обещание дописать книгу за месяц. Я пришел к простой формуле, которую прочитал у одного из писателей: надо писать понемножку, но каждый день. И за месяц дописал, потом редактировал… Чтобы написать книгу, надо накопить какую-то критическую массу эмоций, переживаний и мыслей внутри себя. Не нужно одобрение других людей. Это всегда только твоя идея, твой творческий посыл, твой характер и твое желание делать то, что ты хочешь делать. Кстати, мы даже поспорили с военным корреспондентом Денисом Григорюком, кто быстрее напишет книгу. Сдался первым я - Денис выпустил свою книгу еще прошлой весной.

- Как приняли книгу в издательстве?

- Здесь была интересная история. В издательство я поехал без предварительного звонка, ни с кем о встрече не договаривался. В марте нашел в Интернете адрес, выписал его на листок, взял флешку и поехал в Москву. Приехав, рассказал, что был на Донбассе, и попросил разрешения показать свою книгу. Через три недели мне перезвонили и сказали, что книга вый-дет тиражом 500 экземпляров. Надеюсь, что на Донбасс она попадет. Я бы хотел привезти книгу в Донецк, когда, возможно, поеду туда на новогодние праздники.

- Сколько она будет стоить?

- Этого я не знаю, ничего не спрашивал про деньги и гонорар. Меня это, в принципе, не очень интересует: я просто хотел написать книгу, я ее написал и издал. Деньги в этом случае для меня не важны. Сама мысль о том, что моя книга, с моими мыслями, переживаниями и душой, вложенной в текст, будет стоять на полке в незнакомой семье, - это бесценное ощущение.

- Какую реакцию на книгу ты ожидаешь?

- Люди прочитают и, возможно, поймут что-то новое о своем сыне, муже - даже бывшем, парне, однокурснике, однополчанине или коллеге. Может быть, они поймут какие-то моменты, которые для них были непонятны раньше. Поймут, почему я именно такой, какой есть. Мне просто хотелось рассказать о том, что происходило со мной в течение нескольких лет и как я пришел к пониманию, того, кто я есть. Я не боюсь откровенных разговоров - их боятся только люди, которые натворили глупостей и теперь не знают, как от них избавиться. Если и я наделал глупостей, то готов об этом честно рассказать.

Как сто лет назад

- Какие книги ты можешь назвать своими любимыми?

- Одна из моих самых любимых книг - «На Западном фронте без перемен». Эта книга дала мне понимание о вой-не еще до того, как я увидел ее сам. Я перечитал книгу уже после возвращения с юго-востока Украины и понял, что за сто лет ничего не изменилось: те же чувства, та же растерянность по возвращении домой. Так или иначе мы пропитываемся тем, что мы читаем. Если я прочитал Ремарка, то во мне есть частичка Ремарка, так же, как и в том, кто прочитает мою книгу, будет частичка меня. Я много прочитал за свои детство и юность, но только сейчас, в свои 28 лет, начинаю понимать, как много я не прочитал, как много дверей с целыми мирами я закрыл для себя… Сейчас, когда у меня не всегда есть время для чтения, я слушаю аудио-

книги. Я слушал книги Ремарка, которые не читал раньше, и был в потрясении от того, что описал он, и от того, что видел я.

- Как относятся люди, живущие в Донбассе, к тому, что ты написал о них в книге?

- Они благодарны. Родственница одного из погибших ребят, который фактически спас мне жизнь, сказала спасибо. Это совершенно жуткий и трогательный момент, когда ты понимаешь, что человека уже нет в живых, но он продолжает жить на страницах твоей книги. Однажды конфликт на Донбассе забудут, и люди, которые участвовали в нем, защищали Донбасс, спасали других, вывозя их из зоны обстрела, тоже будут забыты. Будет несправедливо, если я не расскажу о настоящих защитниках, о мужчинах и женщинах, которые пережили все это.

Справка «КП»

Вадим Канделинский родился в 1990 г. в Германии в семье военного. В 1999 г. семья перебралась в Смоленск, куда перераспределили отца. Окончил Смоленский государственный университет по специальности журналистика в 2012 г. В 2015 г. отправился в качестве журналиста на Донбасс, где пробыл полгода. Вернувшись, стал снимать кино. Показал в Смоленске три короткометражных фильма: «Квартира 108», «Интеллигент», «Броневик». Обучается в киношколе Дмитрия Куповых «Свободное кино».