Воспитать таланты, раскрыть возможности

Губернатор Алексей Островский подробно рассказал о проекте на площадке IV Смоленского регионального социально–экономического форума «Территория развития», который на прошлой неделе проходил в областном центре.

Цель проекта – объединить эффективные, но пока еще разрозненные усилия органов власти, местного самоуправления, бизнеса и общественных институтов в единый организм, аккумулировать имеющиеся административные, научные, финансовые и другие ресурсы, используя их максимально результативно и качественно.

Новые возможности

Как отметил Алексей Островский, в современном мире каждому человеку независимо от возраста для того, чтобы жить достойно и быть успешным, необходимо ставить перед собой амбициозные цели и постоянно повышать профессиональный уровень. И это касается любой сферы деятельности. Однако многие активные и целеустремленные люди, не получив поддержки, сходят с дистанции.

Задачу по созданию в регионах условий для формирования лидерских качеств, реализации интеллектуального и творческого потенциала, профессионального самоопределения и становления компетентной личности Президент России Владимир Путин возложил на руководителей субъектов Федерации.

– Являясь высшим должностным лицом субъекта, я с предельной ответственностью отношусь к выполнению поставленной задачи и требую от своих подчиненных такого же подхода, – отметил глава региона, презентуя проект на форуме. – На Смоленщине всецело поддерживается реализация общественно значимых проектов и программ гражданско–патриотического воспитания, экологического образования, добровольчества, профессиональной ориентации, повышения предпринимательской активности. Однако чтобы укрепить конкурентоспособность Смоленской области, обеспечить широкие возможности для самореализации смолян, необходимо, действуя самым энергичным образом, вырваться за привычные рабочие рамки и совершить прорыв не в какой–то отдельно взятой отрасли, а в общерегиональном масштабе.

Резервы и преимущества

Смоленщина, уверен Алексей Островский, в полной мере располагает необходимыми ресурсами для такого прорыва:

– Всё это можно с успехом воплотить в жизнь под эгидой масштабного, амбициозного проекта «Смоленская область – регион больших возможностей». Должен отметить, что этот бренд уже известен и несколько лет успешно демонстрирует инвестиционный потенциал Смоленщины на различных площадках, в том числе федерального и международного статуса. Теперь, расширяя границы возможностей, не замыкаясь только в рамках инвестиционной деятельности, мы под единым брендом создаем общую систему, способную значительно эффективнее раскрыть резервы социального, культурного, научного, экономического развития Смоленской области. Считаю целесообразным, чтобы платформа нашего форума стала фундаментом для столь важного проекта, тем более что за три года работы появилось много интересных и полезных практик, налажено конструктивное взаимодействие между властью, обществом и бизнесом.

Проект «Смоленская область – регион больших возможностей» предоставит жителям Смоленщины ряд преимуществ:

– У нас появляется объективно реальный ресурс, с одной стороны, повысить результативность и отдачу уже существующих социальных лифтов, с другой – открыть новые площадки, способные стимулировать социальную мобильность, создать атмосферу карьерной конкуренции, помочь вырваться вперед, –подчеркнул Островский. – И что очень важно для людей, в основе работы будут лежать не политические пристрастия или партийная принадлежность, а общие ценности и цели, направленные на развитие родного региона. Смоляне заинтересованы в этом, и мы не должны обмануть их ожиданий.

Среди направлений деятельности в рамках проекта можно условно выделить три тесно взаимосвязанных и дополняющих друг друга модуля.

«Кадры»

Найти активных, энергичных, нацеленных на успешный результат людей, обладающих индивидуальным видением решения задач, призван модуль «Кадры». Не секрет, что нехватка талантливых, увлечённых и грамотных профессионалов чувствуется во многих сферах, в их числе – муниципальная и государственная служба.

Решению проблемы призван способствовать разрабатываемый по поручению губернатора ежегодный областной конкурс «Я – лидер». Он будет проводиться на муниципальном, а затем и на региональном уровне. Для работы с талантливой молодежью привлекут профессиональных коуч–тренеров, психологов, руководителей государственных и муниципальных органов власти.

Финалисты и наиболее ярко проявившие себя участники войдут в кадровый резерв области и смогут претендовать на руководящие должности в администрациях разного уровня.

Также на проведение кадровой политики нацелены проекты:

– летняя профориентационная школа «Архитектура таланта» – инновационная форма выявления, отбора, развития и сопровождения школьников от 14 лет с высоким уровнем подготовки и мотивации к обучению;

– конкурс достижений выпускников профессиональных образовательных организаций «Профессионал Будущего - 67»;

– открытая профориентационная площадка «Карусель профессий «#Я.pro» – подготовка школьников в рамках государственного задания профессиональным образовательным организациям;

– методическая площадка «Абили-микс» – сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

– фестивальная площадка Tabtabus для представителей IT-сферы, которая включает в себя как образовательный курс для начинающих бизнесменов, так и «деловой портфель» для опытных программистов, маркетологов, специалистов информационных и телекоммуникационных технологий, готовых презентовать свои проекты.

Говоря о региональной программе «Неделя карьеры - 67», рассчитанной на выпускников учреждений профобразования в активном взаимодействии с представителями компаний и индивидуальными предпринимателями, губернатор акцентировал на ней особое внимание деловых кругов региона, Научно–промышленного союза, Торгово–промышленной палаты, отделений «Деловой России» и «Опоры России».

«Бизнес-успех»

Модуль с таким названием объединит усилия по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата, повышению предпринимательской активности смолян и их профессиональных компетенций.

На эти цели ориентированы областной конкурс «Лучший экспортер года», конкурс–фестиваль «Смолпродукт», рейтинговое соревнование среди работающих на Смоленщине организаций промышленности. Участие в проекте «Школа социального предпринимательства» поможет представителям некоммерческих организаций и начинающим предпринимателям при поддержке экспертов сформулировать свою бизнес–идею и создать социально–направленный бизнес.

«Добровольчество»

Этот модуль аккумулирует инициативы, способствующие формированию гражданственности и патриотизма в обществе, а также развитию волонтерского движения. Именно на это нацелены ежегодные областные конкурсы «Будущее Смоленщины», «Делаем добро», «Доброволец России», конкурс на лучший проект в области гражданско–патриотического воспитания.

Программа «Персональная карта добровольца Смоленской области» подразумевает ряд стимулирующих факторов для участников движения, а образовательная программа «Про Добро» объединит целую серию специализированных мероприятий – молодежный форум «Смола», профильную смену «Областные сборы добровольцев Смоленщины», Школу волонтера, онлайн образовательные курсы и ряд других.

МНЕНИЕ

Губернатор Алексей Островский считает, что проект «Смоленская область – регион больших возможностей» сможет стать точкой отсчета для многих успешных карьер и важных для региона проектов:

– Уверен, что глобальный проект, который стартует сегодня в нашем регионе, будет способствовать самореализации не только талантливой молодежи, но и профессионалов, поможет развитию социальных лифтов, откроет перед жителями области территорию возможностей и успеха. Желаю нам побед и свершений на этом пути!