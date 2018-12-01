В Смоленске более 10 улиц останутся без воды на несколько дней
В связи с предстоящей химпромывкой оборудования 2-х котельных и 9-ти центральных тепловых пунктов муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» сообщает об отключении горячего водоснабжения.
Неудобства предстоит испытывать с 3 до 7 декабря жителям 16 улиц:
- ул. Гарабурды, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17 Г (детский сад «Колобок»), 19, 19 (к.1), 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25, ул. Кловская, 3, ул. Марины Расковой, 9А (детский сад «Исток»);
- ул. Нахимова, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, ул. Багратиона, 22А, 55, 55А, 55Б;
- ул. Большая Советская, 29А, ул. Тухачевского, 1/29, 3, ул. Докучаева, 7;
- ул. Большая Советская, 18/18, 20, 22, 24;
- ул. Попова, 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138;
- ул. Коммунистическая, 5А (поликлиника № 6);
- ул. Пригородная, 5, 7, 9, 11, 11А;
- пр-т Строителей, 26, ул. Соколовского, 13А, 15;
- ул. Еременко, 58 (детский сад «Ягодка»), 60, 64, 66, 68, 70;
- ул. Соколовского, 2, 4, 4А, 4Б, ул. 25 Сентября, 38, 38 (к.1), 40, 42;
- ул. Крупской, 44А.