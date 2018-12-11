Курс на обновление

В первый день съезда работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», которые прошли в каждом регионе России. Партийцы утвердили идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создали комиссию по этике, ввели грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения.

В Москве прошел XVIII съезд «Единой России». ФОТО: smolensk.er.ru

Также были обозначены приоритеты на 2019 год работы общественных приемных в регионах. В ходе совещания выступила руководитель Смоленской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Тамара Максимчук:

– Мы обсудили существующие проблемы общественных приемных, а также обменялись опытом. Как сказал один из модераторов дискуссионных площадок, депутат Государственной Думы Сергей Боярский – самый короткий путь граждан к реализации их вопросов и проблем – это «Единая Россия». Важно, чтобы общественные приемные стали координаторами всех тех усилий, которые прилагает партии для взаимодействия с гражданами, – отметила Тамара Яковлевна, добавив, что одна из важнейших идей, прозвучавших на съезде – цифровизация «Единой России».

– Мы переходим к электронному взаимодействию с нашими гражданами. Уже сейчас можно сказать, что мы работаем в режиме онлайн. Нам рекомендовано в будущем открывать Интернет-приемные, отвечать на запросы через скайп. Все это нужно для того, чтобы стать еще ближе к нашим гражданам, – сказала руководитель общественной приемной.

Также Тамара Максимчук поделилась с коллегами опытом участия в реализации партийных проектов.

Во второй день в работе съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В рамках съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Помимо этого состоялось пленарное заседание, заседание генсовета партии и президиум генсовета.

По итогам закрытого голосования, которое прошло в рамках пленарного заседания XVIII съезда партии, делегаты утвердили протокол по избранию членов генерального совета партии. В него вошли двое смолян депутат Госдумы Артем Туров и секретарь первичного отделения деревни Бабны Николай Лапеченков.

Николай Лапеченков, который принял участие в работе площадки «Обновление», отметил, что сегодня важно делать упор на перспективную и активную молодежь.

– Для меня было интересно послушать коллег, занимающихся развитием волонтерского движения в регионах, сохранением семейных ценностей. Мы видим, что партия все активнее привлекает простых людей к реализации своих проектов, обсуждению важных партийных вопросов. Сегодня «Единая Россия» стремится к обновлению своих кадров. И это правильно, так как в будущем именно сегодняшняя молодежь будет руководить страной, – отметил Николай Лапеченков.

Одним из основных итогов XVIII съезда партии стал курс на обновление партии, расширение возможностей для участия в ее работе молодых, активных, инициативных, ярких людей за счет проектов, подобных «ПолитСтартапу». Лидерам этого проекта секретарь генсовета партии Андрей Турчак торжественно вручил партийные билеты. Одним из них стал смолянин Иван Корнеев.

В Москве прошел XVIII съезд «Единой России». ФОТО: smolensk.er.ru

Ежегодный съезд единороссов показал, что партия «Единая Россия» остается важнейшим общественно-политическим институтом для всей России, способным решать остросоциальные вопросы граждан и страны.

– Мы получили большой объем необходимой информации, которую будем использовать в своей работе. Съезд традиционно прошел в нестандартной форме, было много нового. Самое главное то, что для обсуждения на площадках Съезда были рассмотрены пожелания от жителей всех регионов, в том числе и от смолян. По итогам региональных дискуссий «Обновления – 2018» мы представили 18 предложений от Смоленской области. Могу точно сказать, что большинство из них были услышаны, – рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Секретарь подчеркнул, что результаты съезда будут обсуждаться на партийных форумах – региональном политсовете, президиуме и других мероприятиях. Главные цели и задачи в соответствии с решением съезда – работа на региональном уровне на благо человека и развития родной Смоленщины.

Напомним, что делегацию Смоленской области представили 13 партийцев: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов, руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе Николай Дементьев, секретарь первичного отделения деревни Бабны Лоинского сельского поселения Смоленского района Николай Лапеченков, председатель региональной контрольной комиссии партии Роман Лукьянов, руководитель региональной общественной приемной Тамара Максимчук, директор Капустинского сельского Дома культуры Инна Мамонтова, депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов, депутат Госдумы Ольга Окунева, президент Смоленского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Виктор Разуваев, председатель Смоленского городского Совета Юрий Сынкин, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Сергей Шелудяков, временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии Андрей Ширяев, руководитель фракции партии в Смоленском городском Совете Виктор Чертков.