Смоляне жалуются

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной администрации Смоленской области. Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации Смоленска: горожане жаловались на состояние дорог, отсутствие уличного освещения, работу управляющих компаний.

Вместе с главой региона жалобы смолян выслушали его заместители и руководители профильных департаментов. Они давали необходимые пояснения и комментарии по каждой поднятой проблеме.

Право на тротуар

Помочь в обустройстве тротуаров на улице Пригородной- с такой просьбой обратился к губернатору житель Смоленска Виталий Прохоров. Он рассказал, что уже не раз писал заявления в администрацию города, пытаясь решить этот вопрос, однако заинтересованности в устранении проблемы городские власти так и не проявили.

- Я живу на проспекте Гагарина. Вынужден часто ходить по Пригородной, но там, на участке примерно 70-80 м, вообще тротуара нет ни с одной стороны, - рассказал Прохоров. - Мое обращение в администрацию города рассмотрено формально. Человек, который меня принимал в городском управлении дорожного хозяйства и строительства, сказал следующее: «Ну что вы хотите? Там частный сектор». Будто там живут люди другого сорта. Кроме недоумения от такого ответа, у меня не возникло никаких эмоций. Я записался на прием к мэру Смоленска, два с половиной месяца ждал, но безрезультатно. Принял меня его заместитель Шкода, который разговаривал со мной в каком-то шутливом тоне и в результате сказал, что когда будет дорога, тогда и построим вам тротуар. Вот такой формальный ответ… Они даже не собираются рассматривать этот вопрос. Поэтому, Алексей Владимирович, только на вас вся надежда.

Выслушав смолянина, губернатор Алексей Островский заявил:

- Конечно, это безобразие, что руководитель муниципального образования не встречается с населением лично, не ведет прием граждан, а переадресовывает эту работу на подчиненных. Это противоречит поручениям и установкам нашего президента на максимальное общение с людьми. Это что касается формы. Что касается сути, Владимир Иванович (Шукалов, начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству), необходимо включить данный объект в план мероприятий на 2019 год. Надо ответить на ожидания людей. Первое- это центр города. Второе- все люди у нас равны. Если этого не понимает городская администрация и ее руководитель, то это просто нонсенс. Помимо того, что людям просто нужно комфортно жить, есть еще вопросы элементарной безопасности. Поэтому я вас заверяю, Виталий Васильевич, что в 2019 году мы исправим сложившуюся ситуацию и тротуар на улице Пригородной обустроим.

В потёмках

Жительница областного центра Ирина Бикелис рассказала главе региона о неработающем освещении на улице Первомайской. По словам смолянки, два года назад линии электропередачи в ее районе меняли. Это, безусловно, стало большим плюсом для жителей домов - у них перестала выходить из строя бытовая техника, зачастую дорогостоящая, например газовые котлы.

- Люди вздохнули с облегчением, но стало темно на улице, - пожаловалась Ирина Бикелис. - Говорят, нам забыли провести вторую линию. И вот мы- молодежь, дети, старики- ходим с фонариками, освещаем себе дорогу мобильными телефонами. Это в 2018 году! Обращалась в администрацию города трижды. В ответ приходили отписки, что решением моего вопроса занимается «Корпорация Ледтехнолоджи» из славного города Барнаула, который находится в 6 тыс. км от Смоленска. Не знаю, чем они нам могут помочь. Потом городские власти в очередной раз пообещали, что в октябре точно проведут провода и появится уличное освещение. Но светлого будущего не случилось.

Алексей Островский прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- В преддверии сегодняшнего приема граждан я совместно с курирующим заместителем и начальником профильного департамента предметно изучил данный вопрос. По моей информации, администрация города полностью игнорирует обращения электросетевой компании «МРСК Центра» по тем вопросам, которые находятся в ее компетенции. Мы будем пытаться найти возможность повлиять на ситуацию. Я рассчитываю, что в 2019 году мы сможем решить этот вопрос.

Сколько ждать обещанного?

Еще одно обращение на приеме граждан касалось бездействия управляющей компании. Анна Егорова рассказала главе региона о необходимости ремонта подъездов в многоквартирном доме № 13 по ул. Ново-Краснофлотской, который на протяжении длительного времени обещает выполнить руководство «Жилищника».

- С прошлого года я пытаюсь добиться косметического ремонта подъездов в нашем доме, и на свою первую заявку в 2017 году я получила ответ, что ремонт сделают в 2018 года. Наступил октябрь, ремонта так и не было, поэтому я записалась на прием к главе города. И только тогда мне позвонили из «Жилищника» и сказали, что уже на следующий день начнут ремонт. Ремонт и в самом деле выполнили, но в порядок привели только три подъезда из шести. Просим сделать в остальных, нам отвечают: «Нет, делать не будем!». Зачем нам тогда «Жилищник», который сам не видит, в каком состоянии подъезды, и ждет наших заявлений?

Прокомментировать сложившуюся ситуацию глава региона попросил и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» Елену Печкурову:

- Елена Михайловна, какие у нас есть рычаги для понуждения муниципального предприятия «Жилищник» к тому, чтобы они отремонтировали все подъезды многоквартирного дома №13 по улице Ново-Краснофлотской, а не половину из них?

Начальник профильного органа исполнительной власти заявила, что инспекция может провести внеплановые проверки и выдать предписания с очень короткими сроками их исполнения.

- Я прошу вас под руководством моего профильного заместителя провести эту работу, чтобы в 2019 году в весенне-летний период все подъезды многоквартирного дома были полностью отремонтированы,- поручил Алексей Островский.

Обращаясь к пришедшей на прием смолянке, губернатор отметил:

- Анна Владимировна, поможем вам и вашим соседям в 2019 году. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию!

В ходе приема Алексей Островский выслушал и других граждан, обратившихся к нему за помощью и содействием. По итогам рассмотрения заявлений губернатор дал конкретные поручения своим подчиненным, чтобы все проблемные вопросы, поднятые смолянами, были решены в максимально сжатые сроки.

Напомним, что Алексей Островский неоднократно обращал внимание главы города на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений Президента Российской Федерации. Это, в частности, касается передачи объектов ЖКХ, являющихся экономически неэффективными муниципальными предприятиями, частным операторам на основе концессионных соглашений и реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

МНЕНИЕ

Подводя итоги приема граждан, губернатор отметил:

- Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, - очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей.