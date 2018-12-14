В Смоленске запустили патриотический конкурс «Знаете, каким он парнем был». Творческое состязание приурочено к 85-летию со Дня рождения Юрия Гагарина, сообщает smolensk.er.ru.

Старт дан на заседании Смоленского регионального политического совета. В мероприятии приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, секретари местных отделений партии, главы муниципальных образований, представители творческих союзов, члены общественных организаций.

Конкурс «Знаете, каким он парнем был», утвержденный членами регионального политсовета, будет состоять из пяти номинаций: «Вокал», «Хореография», «Фотография», «Литература» и «Спортивные достижения». Каждая из конкурсных номинаций, за исключением «Спортивных достижений», имеет разделения на возрастные категории и подноминации. Конкурс будет проводиться в три этапа – районном, кустовом и областном. Районные этапы станут отборочными – их победители будут участвовать в кустовых этапах, которые и определят призеров конкурса; областной этап – финальным.

«В преддверии 85-летия со Дня рождения Юрия Гагарина Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение дать старт второму областному конкурсу «Знаете, каким он парнем был». Первый состоялся в 2016 году и, если помните, прошел на очень высоком уровне. Тогда в нашем конкурсе приняли участие более 5000 участников. В этом году мы надеемся на то, что участников будет не меньше. На примере Юрия Алексеевича Гагарина воспитывалось не одно поколение молодежи в нашей стране, и возродить эту традицию – воспитание патриотизма и нравственности – будет одним из наших важнейших общих дел», – отметил член оргкомитета конкурса, депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов.

Окончательное подведение итогов конкурса с выступлением всех финалистов районных этапов, выставкой лучших фоторабот, представленных на конкурс, будет проведено предварительно 12 апреля – в День космонавтики. В этот день региональное отделение Партии «Единая Россия» организует во всех его номинациях большой гала-концерт на родине первого космонавта, во время которого будут награждены победители и призеры конкурса, посвященного 85-летию со Дня рождения Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был».

В ближайшее время положение о конкурсе будет доработано и опубликовано на официальном сайте Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия». Здесь же желающие принять участие в конкурсе смогут скачать заявку, заполнить и прислать ее на электронный адрес, который будет указан в положении конкурса «Знаете, каким он парнем был».