2018-12-14T12:58:46+03:00
Общество

В Смоленской области пройдет акция по безопасности

Накануне зимних каникул железнодорожники расскажут школьникам о безопасном поведении на дороге
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В преддверии зимних школьных каникул, с 17 по 28 декабря, на полигоне Московской железной дороги пройдет акция по безопасности, направленная на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.

Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.

В рамках акции смоленские железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, цель которой – формирование культуры безопасного поведения на железной дороге. Основная причина травматизма среди несовершеннолетних – хождение по путям в неустановленных местах перед близко идущим поездом. В Смоленской области в прошлом году несовместимые с жизнью травмы получил восьмилетний ребенок, переезжавший железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом.

В учебных заведениях железнодорожники проведут открытые уроки по безопасности и расскажут учащимся, как правильно вести себя на железной дороге, продемонстрируют видеоролики и раздадут специальные памятки. Особое внимание будет уделено воспитанникам тех образовательных учреждений, учащиеся которых получили травмы на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, вместе с сотрудниками полиции будут организованы рейды по выявлению нарушителей.

Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.

Смоленским школьникам накануне каникул расскажут о безопасном поведении на железной дороге. ФОТО: пресс-служба МЖД.

Смоленские железнодорожники обращаются к педагогам и родителям с просьбой провести с детьми и подростками беседы о правилах безопасности на железной дороге. Это особенно важно в период зимних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени, которое они проводят на улице без присмотра взрослых. Надо напомнить ребятам, что переходить пути можно только в специально установленных местах, при этом не отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон. Необходимо, чтобы и сами взрослые соблюдали правила безопасного поведения на железной дороге, подавая пример детям.

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