В Гагарине освятили и возвели кресты на купола Благовещенского собора, сообщает smolensk.er.ru.

Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта Партии «Единая Россия» «Историческая память».

Благовещенский собор огромный храмовый комплекс, который в разные исторические периоды пережил много событий. В 1930 был закрыт, в Великую Отечественную войну после бомбежки был поврежден – была разрушена колокольня. Лишь в 1980-х годах отреставрирован, перепланирован и отдан под краеведческий музей и музей истории полета Юрия Гагарина в космос. На сегодняшний день здание собора вновь передано церкви.

Установка крестов на купола собора - сложная процедура. Однако все работы ведутся в намеченный срок.

- Состоялось, возможно, одно из самых важных духовных событий. Митрополит Смоленский Исидор освятил купола и кресты Благовещенского собора. Шесть крестов, выполненных ювелирным образом, устанавливают на огромной высоте на купола собора под колокольный звон. Это событие стало возможным благодаря тому, что есть неравнодушные к нашей культуре и истории люди – заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, член Совета Федерации Франц Клинцевич, и конечно, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов, – рассказала региональный председатель общественного совета проекта «Историческая память», депутат областной Думы Нина Куликовских.

- Все проекты, реализуемые партией «Единая Россия», прекрасны и важны. Очень хорошо, что у нас строятся новые спортивные площадки, ремонтируются дороги и так далее, но наше благополучие не только в этом. Проект «Историческая память» дает нам то, что не может дать ни один другой проект – духовное богатство. Этот проект позволяет беречь нашу историю, культурные ценности, воспитывать наших детей патриотами, людьми, которые любят свою родину, чтут память своих героев. Именно в этом наше духовное богатство, которое мы должны беречь, – подчеркнула Нина Германовна.

Напомним, что реставрация Благовещенского собора, расположенного в городе Гагарине, стала возможной после рабочей встречи секретаря Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Ляхова с федеральным координатором партийного проекта «Историческая память» Сергеем Поповым, на которой обсудили реализацию проекта на Смоленщине. На совещании был рассмотрен вопрос выделения средств из федерального бюджета на реставрацию собора.

Отметим, что в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» и государственной программы «Развитие культуры и туризма» на комплексную реставрацию Благовещенского собора выделено 27 млн рублей.

Отметим, что в рамках реализации федерального проекта «Историческая память» в Смоленской области действуют четыре региональных проекта: «Связь поколений», «Доброхоты», «Гнездовские курганы» и «Защитникам Отечества посвящается...». В рамках последнего за последние два года на Смоленщине установлено 13 новых памятников в 11 муниципальных образованиях. Два из них посвящены героям Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли и Матвею Платову.