2018-12-11T11:51:55+03:00
Общество

На Смоленщине владельцы ЛПХ получили скидку на ветеринарные услуги

С 10 декабря их стоимость снижена вдвое
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На Смоленщине владельцы ЛПХ получили скидку на ветеринарные услуги. ФОТО: pixabay.comНа Смоленщине владельцы ЛПХ получили скидку на ветеринарные услуги. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 10 декабря снижена стоимость оказания платных ветеринарных услуг (в частности, ветеринарная санитарная экспертиза убойных животных и птицы) для людей, имеющих личное подсобное хозяйство и реализующих продукцию на рынках и ярмарках выходного дня. Снижение составило 50%.

Как отмечают в главном управлении ветеринарии, данные меры поддержки позволят снизить конечную цену реализуемой продукции, а также будут способствовать развитию хозяйственной деятельности владельцев ЛПХ, в целом. В органе исполнительной власти подчеркнули, что согласно статистическим данным, на территории региона свыше 128 тысяч смолян занимаются ведением личного подсобного хозяйства.

Напомним, вопрос стоимости обязательных услуг ветеринарной службы для владельцев ЛПХ, решивших реализовать свою продукцию, обсуждалась на недавнем совещании заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова с владельцами личных подсобных хозяйств и представителями садоводческих товариществ.

- Администрация области взяла этот вопрос на особый контроль. Я благодарен за такую оперативную реакцию и эффективную совместную работу в части решения проблем представителей ЛПХ, – сказал вице-спикер Госдумы по итогам совещания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24