На Смоленщине владельцы ЛПХ получили скидку на ветеринарные услуги

С 10 декабря снижена стоимость оказания платных ветеринарных услуг (в частности, ветеринарная санитарная экспертиза убойных животных и птицы) для людей, имеющих личное подсобное хозяйство и реализующих продукцию на рынках и ярмарках выходного дня. Снижение составило 50%.

Как отмечают в главном управлении ветеринарии, данные меры поддержки позволят снизить конечную цену реализуемой продукции, а также будут способствовать развитию хозяйственной деятельности владельцев ЛПХ, в целом. В органе исполнительной власти подчеркнули, что согласно статистическим данным, на территории региона свыше 128 тысяч смолян занимаются ведением личного подсобного хозяйства.

Напомним, вопрос стоимости обязательных услуг ветеринарной службы для владельцев ЛПХ, решивших реализовать свою продукцию, обсуждалась на недавнем совещании заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова с владельцами личных подсобных хозяйств и представителями садоводческих товариществ.

- Администрация области взяла этот вопрос на особый контроль. Я благодарен за такую оперативную реакцию и эффективную совместную работу в части решения проблем представителей ЛПХ, – сказал вице-спикер Госдумы по итогам совещания.