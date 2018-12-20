«Единая Россия» приняла закон о защите животных

Закон о защите животных был принят Госдумой 19 декабря через 8 лет с момента внесения, сообщает smolensk.er.ru. В марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание президент России и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что весь последний год комитет работал над этим документом очень интенсивно.

- Более 100 совещаний провел наш комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами ГД от всех фракций, членами Совета Федерации и правительством РФ. Текст был согласован с 28 ведомствами, – рассказал он.

Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, что зоозащитники активно добивались принятия закона.

- Люди стояли под стенами Государственной Думы неделями. Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом, – сказала она.

Закон защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.

Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так – его надо передать новому владельцу или в приют. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных пород) – ошейник, поводок и намордник обязательны.

Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами (например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.

«Отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников», – отметил Бурматов.

Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных – например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или несовместимой с жизнью травмы.

Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Тимофеева поблагодарила всех, кто работал над этим законом и отметила, что удалось «создать с нуля новую сферу регулирования – сферу обращения с животными».