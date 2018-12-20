Как смолянам интересно провести новогодние каникулы

Предлагаем топ-5 вариантов для проведения зимнего отдыха – полезного, интересного и недорогого.

Активных отдых

На время новогодних каникул синоптики обещают мягкую зимнюю погоду без крепких морозов, а значит можно смело планировать отдых на свежем воздухе. И тут множество вариантов: можно, окунувшись в детство, покататься с горки, решиться на крутые виражи тюбинговых трасс, промчаться на снегоходе или прогуляться на лыжах по лесу? В Смоленске достаточно мест, где можно с удовольствием и не спеша прогуляться на лыжах по зимнему лесу. В зимнее время Реадовский парк пользуется популярностью у любителей лыжных прогулок на свежем воздухе. Для желающих есть равнинная 2-километровая трасса, 3-километровый круг с перепадами рельефа, а также полный круг протяженностью 5 километров. Лыжи можно взять с собой, а можно в аренду. Живописные места парка помогут отдохнуть, набраться сил и отвлекут от городской суеты.

На коньках

Еще один популярный и доступный вид зимнего отдыха – катание на коньках. В новогодние каникулы в Смоленске будут работать более 10 катков, которые расположены в разных районах города. Самый популярный каток города на площади Ленина будет работать каждый день до 22.00 (но помните, понедельник – технический день). Со своими коньками вход бесплатный, но и для тех, кто пришел «без своих» стоимость аренды не ударит по карману – всего 50 рублей час. А учитывая то, что детям до 16 лет коньки предоставляются бесплатно, – общее катание может стать отличным вариантом семейного отдыха.

Праздничная выпечка

Если, несмотря на хорошую погоду, из дома вам решительно не хочется выходить, то попробуйте себя в качестве новогоднего кулинара. Например, испеките популярное имбирное печенье. Существует легенда, согласно которой английские монахи в XI веке первыми добавили имбирь, который был привезен участниками Крестовых походов с Востока, в тесто для выпечки. Пряное имбирное печенье настолько понравилось монахам и настоятелю, что его попросили испечь его к Рождеству. Пройдя сквозь века, имбирное печенье сохранило простой рецепт и способность привносить атмосферу праздника. Привлеките к занятию детей — им понравится создавать фигурки из теста и украшать их глазурью. Аромат выпечки точно поднимет настроение и соберет семью за уютным зимним чаепитием.

Фильмомания

Попробовав активный зимний отдых, можно позволить себе провести уютный вечер в компании любимых новогодних фильмов и комедий. Тем более, что новогодняя программа собрала самое лучшее для всей семьи: фильмы, советские сказки, мультфильмы и новогодние передачи. Праздничные каникулы – самое время пересмотреть такие любимые фильмы, как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Ирония судьбы или с легким паром», «Один дома», «Ну погоди», «Рождественская история» и множество других новогодних шедевров! Но помимо приятного времяпрепровождения, можно и сэкономить. МТС подготовила для смолян новогоднее предложение: при подключении домашнего интернета и ТВ – мобильная связь с безлимитным мобильным интернетом - в подарок. Реальная экономия расходов на связь составляет более 300 рублей ежемесячно. Подробности можно узнать на сайте МТС Смоленской области в разделе Тарифы и услуги / Домашний интернет и ТВ.

База отдыха

Многим смолянам подойдет вариант покинуть праздничный Смоленск и уехать на одну из многочисленных баз отдыха Смоленской области. Здесь можно сходить в русскую баню на дровах, спокойно отдохнуть в единении с природой, выбраться на зимнюю рыбалку или собрать семью у костра и приготовить мясо и глинтвейн на углях. Например, парк-отель «Борвиха» находится в экологически чистом уголке Смоленской области, на живописном берегу озера Каспля. Здесь есть все для комфортного семейного отдыха, вдали от шума города.