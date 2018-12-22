Смоленским ветеранам напоминают о социальных гарантиях

С 1 января 2019 года меняется законодательство, связанное с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также гражданам из числа собственников жилых помещений, достигшим возраста 70 (80) лет, проживающим на территории Смоленской области, сообщает пресс-служба главы региона.

- Действующим областным законодательством для граждан из числа ветеранов труда, ветеранов военной службы, проживающих на территории региона, установлены меры социальной поддержки (бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее - компенсация расходов), ежемесячная денежная выплата).

На территории Смоленской области указанные меры социальной поддержки предоставлялись ветеранам труда, ветеранам военной службы после установления им в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсии независимо от прекращения ими трудовой деятельности или в случае установления пенсии по иному основанию при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет).

В связи с увеличением с 1 января 2019 года пенсионного возраста, в сентябре 2018 года в положения областного законодательства были внесены изменения, также вступающие в законную силу с 1 января 2019 года, в соответствии с которыми, ветеранам труда, ветеранам военной службы предпенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) независимо от прекращения ими трудовой деятельности и установления пенсии в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, в полном объеме сохранены все социальные гарантии.

Кроме того, в положения федерального и областного законодательства в отношении граждан из числа собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет, проживающих на территории Смоленской области в июле и сентябре 2018 года соответственно, также были внесены изменения, вступающие в законную силу с 1 января 2019 года.

Так, для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан предпенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), с указанной даты в полном объеме сохранено право на получение компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее - компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт).

При этом с 1 января 2019 года добавлена «новая» категория граждан, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет и проживающих в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих инвалидов I и (или) II групп (далее - «новая» категория граждан).

Размер компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт таким гражданам также составляет 50 % (100 %) взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения соответственно.

Обращаем внимание, что назначение и выплата компенсации расходов и компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт производятся по месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории Смоленской области. Предоставление указанных мер социальной поддержки возможно только при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения (в том числе: взноса на капитальный ремонт) и коммунальных услуг, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Для назначения и выплаты компенсации расходов и компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также «новой» категории граждан, необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) с заявлением и документами. Указанные меры социальной поддержки будут назначены гражданину с даты обращения за ее назначением и выплатой, - сообщили представители ведомства.