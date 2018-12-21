Железные дороги – безопасная скорость

В этом году железнодорожники отметили знаменательную дату – 15-летие образования Российских железных дорог.

– Итоги уходящего года по Смоленскому региону Московской железной дороги – позитивные. Задачи, поставленные руководством компании «Российские железные дороги», выполнены, – отметил Юрий Базаров.

Приоритетное направление в работе компании ОАО «РЖД» – безопасность движения. В 2018 году путевым работам, направленным на обеспечение надежности перевозок, уделялось повышенное внимание.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

– В этом году в Смоленском регионе МЖД железнодорожники отремонтировали 51 километр пути, что на 8 километров больше, чем в 2017 году, – сказал Юрий Базаров. – Смоленские железнодорожники отремонтировали пути на перегонах и станциях Семлево – Вязьма, Вязьма – Мещерская – Туманово, Бородино – Уваровка, Смоленск – Красный Бор – Ракитная – Гусино, Красное – Осиновка. Уложили 34 стрелочных перевода, в 2017 году – 26.

Кроме того, закреплено и пополнено щебнем 207 километров железнодорожного полотна. Также на Смоленском направлении реализуется инновационный проект ремонта пути по цифровой технологии. На модернизированных с помощью этой технологии участках пути скорость движения поездов, например «Ласточек», увеличилась до 160 км/ч. Благодаря новым бесстыковым путям повышается плавность хода поездов, снижается уровень шума. Это повышает комфорт пассажиров во время поездки. Закономерно, что пассажирские перевозки показывают динамичный рост. Заместитель начальника МЖД отметил, что популярность и востребованность поездов «Ласточка» между Москвой и Смоленском растет. Ежегодно «Ласточки» перевозят из Смоленского региона в Москву и обратно почти миллион пассажиров.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Для удобства пассажиров компания «РЖД» с 9 декабря запустила сдвоенные «Ласточки» из 10 вагонов вместо прежних пяти между столицей и регионом. Также с 9 декабря одной из «Ласточек» «Москва – Вязьма – Москва» продлили маршрут до Смоленска. «Ласточка» позволяет пассажирам преодолеть расстояние из Москвы в Смоленск или обратно всего за 4 с небольшим часа.

– Сейчас между Москвой и Смоленском курсируют по четыре «Ласточки» в каждую сторону, – обратил внимание Юрий Базаров. – Скоростные поезда не только повысили транспортную мобильность жителей Смоленской области, но и придали импульс развитию внутреннего туризма, привлечению в наш регион гостей, желающих увидеть Смоленскую крепостную стену, другие памятники истории.

Для смоленских железнодорожников 2018 год – особая веха. Уходящий год знаменателен 150-летием открытия для движения поездов участка от Рославля до Витебска Орловско-Витебской железной дороги и 150-летием начала работы локомотивного депо Смоленск. На предприятии осваиваются новые серии локомотивов – магистральные тепловозы последних поколений. Коллектив смоленского депо одним из первых на МЖД освоил и новую технологию вождения тяжеловесных, длинносоставных поездов. 1 октября 2018 года в честь знаменательных дат в Смоленске открылся памятник – железнодорожники установили на постамент паровоз серии «Л».

– Открытие памятника – выражение нашей признательности, дань памяти многим поколениям тружеников стальных магистралей и подарок железнодорожников жителям героической Смоленской земли, – отметил Юрий Базаров. – Можно точно сказать, что одним из существенных факторов развития нашего региона стала железная дорога, вот уже 150 лет надёжно связывающая Смоленщину с другими регионами России и зарубежья. Уверен, смоленские железнодорожники успешно справятся со своими основными задачами по безопасной и бесперебойной перевозке пассажиров и грузов и в предстоящем 2019-м году». Впереди новые планы и проекты, которые позволят сделать Российские железные дороги ещё более комфортными и безопасными.