В ЦФО обсудили вопросы поддержки работников предпенсионного возраста

Руководители регионов Центрального федерального округа и федеральных органов исполнительной власти обсудили актуальные вопросы защиты интересов работников старшего возраста на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, сообщает Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

Открывая заседание, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев отметил: «Для ЦФО защита интересов работников старшего возраста – один из приоритетов работы. Для решения поставленных Главой государства задач необходима слаженная командная работа федеральных, региональных и муниципальных структур».

Участие в заседании Совета округа приняли Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, Председатель Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации Михаил Шмаков, Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, губернатор смоленской области Алексей Островский и другие.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, проинформировал участников заседания о дополнительных законодательных гарантиях для защиты интересов работников старшего возраста: «В национальном проекте «Демография» серьезное внимание уделено вопросам поддержки граждан старшего возраста, прежде всего, содействию занятости находящихся в предпенсионном возрасте. Так, с 2019 года будет обучаться ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 млрд рублей. Работа над национальным проектом завершается, и мы приступим к исполнению предусмотренных им обязательств».

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился опытом организации занятости лиц предпенсионного возраста в столице: «Принят региональный закон, сохранены привычные льготы для жителей Москвы. Самое важное на наш взгляд - это формирование современной системы медицинского обслуживания лиц старшего возраста. Это проведение диспансеризации, наблюдение хронических заболеваний, патронажная помощь. Наша задача чтобы москвичи жили дольше, были более здоровыми и активными».

С участием сторон социального партнёрства окружного уровня: объединений организаций профсоюзов и работодателей, – обсудили роль трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в защите интересов работников старшего возраста. «Это формат, который позволит действовать упреждающе, не допуская нарушения прав работников или снижения уровня их социальных гарантий», – отметил полпред Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев.

В завершение заседания главы регионов, председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе Михаил Кузовлев и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа Анатолий Сырокваша подписали окружное трёхстороннее соглашение на 2019 – 2021 годы.

Соглашение предусматривает обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и интересов работников.

Комментируя подписанное соглашение, председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа Анатолий Сырокваша отметил: «Окружное соглашение направлено на создание в перспективе единого социально-экономического пространства по минимальным гарантиям на территории Центральной России и безусловно будет способствовать улучшению уровня и качества жизни населения в наших регионах».