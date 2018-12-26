В Смоленске пройдёт фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»

В Смоленске пройдёт новогодний фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»: жители областного центра смогут увидеть огненно-пиротехнические и световые представления, флешмоб бенгальских огней 28 декабря на площадке перед Ледовым дворцом на улице 25 Сентября, сообщают организаторы.

Огненное шоу под открытым небом по праву считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире. В течение часа гостям праздника предстоит увидеть световые номера и огненное представление со сложными трюками и элементами театрализации. Зрителей также ждут веселые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флешмоб бенгальских огней - их подарят каждому гостю.

Не пропустите! Новогодний фестиваль магии огня и света приедет в город впервые и только на один вечер.

Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.

Время проведения: 19:00

Адрес: площадка перед Ледовым дворцом (ул. 25 Сентября)

Билеты приобретаются при входе, для детей до 6 лет – вход свободный.

Официальная группа организатора в ВКонтакте доступна по ссылке.

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