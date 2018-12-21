Митрополит Исидор обратился к смолянам из-за суицидов подростков. Архиерей РПЦ призвал взрослых быть внимательнее к детям.

- Уважаемые жители Смоленской области, дорогие братья и сестры!

С болью в сердце обращаюсь к Вам в связи со случаями суицида несовершеннолетних.

Для всех нас самоубийство ребенка – это страшное явление, свидетельствующее о том, что наши дети плохо защищены от греховного чувства отчаяния, от ощущения нелюбви, безнадежности и непонимания. Не будучи способными самостоятельно справиться с трудностями, они видят уход из мира, кажущегося им холодным, враждебным и несправедливым, единственным способом решить свои проблемы. Так бывает, если мы разучились чувствовать боль наших детей, говорить с ними, любить их так, чтобы они ощущали наше тепло и заботу.

Обращаюсь с архипастырским призывом к родителям, близким детей и подростков, священнослужителям, педагогам, врачам, социальным работникам, работникам культуры, журналистам, всем неравнодушным людям. В наших силах защитить детей от таких решений, в наших силах вселить в них уверенность в то, что они любимы и нужны, что жизнь – это бесценный дар, который необходимо беречь для вечности.

Обращаюсь к вам с просьбой не пропустить тот момент, когда ребенок или подросток, который не в силах справиться со своей болью, своим одиночеством или совершенным им плохим поступком, принимает решение навсегда покинуть этот мир. Будьте внимательны к тому, что происходит с детьми, которые рядом с вами. Избегайте грубого, унижающего достоинство молодого человека отношения, обидных и оскорбительных фраз. Дайте детям почувствовать их нужность и значимость. Добросердечное отношение к ближним, оптимизм и вера в то, что самые сложные ситуации все-таки преодолимы, помогут нам показать нашим детям радость жизни.

Убежден, что наши общие усилия, наше внимание, забота и ответственность за каждый день жизни наших детей милостью Божией сделает их жизнь светлой и радостной, - призвал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.