Смолянам компенсируют ущерб, нанесенный во время порыва паропровода

Смолянам намерены компенсировать ущерб, нанесенный во время большого коммунального ЧП, которое произошло днем 10 января на улице Индустриальная.

Более 10 автомобилей получили сильные повреждения. Напомним, на них обрушился многометровый фонтан из горячей воды и камней.

– Случай является страховым, и – в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ – ущерб будет возмещен. Сейчас идет оценка нанесенного вреда. Одновременно мы работаем с собственниками авто и страховой компанией для определения объема компенсаций, – сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» Елена Тарасенко.