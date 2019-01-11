2019-01-11T17:00:18+03:00
Общество

Смолянам компенсируют ущерб, нанесенный во время порыва паропровода

Представители филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» заявили, что коммунальное ЧП – страховой случай
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам компенсируют ущерб, нанесенный во время порыва паропровода. ФОТО: ГТРК «Смоленск».Смолянам компенсируют ущерб, нанесенный во время порыва паропровода. ФОТО: ГТРК «Смоленск».
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Смолянам намерены компенсировать ущерб, нанесенный во время большого коммунального ЧП, которое произошло днем 10 января на улице Индустриальная.

Более 10 автомобилей получили сильные повреждения. Напомним, на них обрушился многометровый фонтан из горячей воды и камней.

– Случай является страховым, и – в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ – ущерб будет возмещен. Сейчас идет оценка нанесенного вреда. Одновременно мы работаем с собственниками авто и страховой компанией для определения объема компенсаций, – сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» Елена Тарасенко.

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