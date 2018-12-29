2018-12-29T11:42:39+03:00
Общество

ОНФ: Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подвели промежуточные итоги его работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог, отмечают в ОНФ.Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог, отмечают в ОНФ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог, отметили эксперты ОНФ, подводя итоги работы.

Интерактивный ресурс собрал уже свыше 1 млн голосов за дороги, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в ремонте. Всего на карту добавлено более 36 тыс. участков. Из них 5888 – уже отремонтированы капитально, 4426 – ямочным способом, а более 2 тыс. – попали в планы ремонтов.

Самыми неравнодушными к дорожным проблемам своего региона стали жители Московской области – они добавили на карту 1318 дорог. На втором месте – крымчане, которые хотели бы привести в порядок 1203 участка дорожной сети. В пятерку самых активных попали и жители Ростовской (1035), Нижегородской (1021) областей, Санкт-Петербурга (1000).

По числу капитально отремонтированных дорог с карты лидером опять-таки стала Московская область – таких участков здесь 467. За ней в этом рейтинге следует Ростовская область (265), Красноярский край (248), Смоленская область (217) и Ставропольский край (208).

С ямочным ремонтом лучше других постарались власти в Санкт-Петербурге – 298 дорог приведены в порядок именно таким образом. В пятерке лучших в этом вопросе также Ивановская (284 дороги), Смоленская (254), Ростовская (204) и Белгородская (156) области. Меньше всего ямочного ремонта сделали в Якутии (точнее, здесь нет ни одного такого примера), в Ненецком автономном округе – две дороги, в Удмуртской Республике, Омской и Калининградской областях – по 4.

Отдельный рейтинг посвящен субъектам, где убитые дороги с карты уже занесены в планы ремонта на 2019 г.Больше всего таких в Красноярском крае (211), Московской области (108), Пермском крае (49), Алтайском крае (49), Республике Татарстан (45) и Оренбургской области (28).

– Результаты работы нашего проекта показали, что немало регионов, где власти готовы вести диалог с гражданами, прислушиваться к их мнению и выполнять требования граждан. Но, к сожалению, есть и те, где руководители администрации по-прежнему формируют планы дорожных работ, руководствуясь только своими расчетами, и упрямо не слышат жителей, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.

Это наглядно подтверждают примеры регионов, власти которых за все время работы проекта так и не проявили активности. Так, в Республике Карелия за весь период существования карты на нее добавлена 261 дорога. Из этого количества на 240 участках до сих пор нет никаких изменений. В Калмыкии на интерактивный ресурс граждане занесли 155 дорог. Лишь девять из них отремонтированы, и восемь дождались ямочных работ. В Удмуртской Республике из 811 добавленных участков 720 остались в том же плачевном состоянии. В Якутии на карту попали 124 дороги, из них отремонтирована только одна, и 13 – в соответствующих планах.

Другие субъекты РФ, напротив, демонстрируют очень хорошие результаты работы с ресурсом «Карта убитых дорог». Так, в Республике Тыва по 75% таких участков проблемы уже решены. В Республике Ингушетия и в Красноярском крае таких более 70%. В пятерке лучших и Москва – 80% добавленных дорог уже преобразились. В Амурской области этот показатель также высок – 74%.

Продолжает свою работу и мобильное приложение «Убитые дороги». Здесь жители оперативно могут отмечать не только целые участки, но и отдельные дефекты – яма, сломанный светофор, нарушение технологии дорожных работ или стертая разметка. Самыми активными в этом плане стали жители Саратовской и Московской областей, Приморского и Краснодарского краев, а также Санкт-Петербурга.

– Наш проект работает уже почти два года. И приятно замечать, что активность граждан за это время не снижается. Независимо от времени года на карту добавляют около 250 дорог в месяц. Отмечу и тот факт, что внимание к проекту со стороны органов власти, отвечающих за дорожную сеть, также повышается. Во многих субъектах РФ власти начинают прислушиваться к мнению общественности. Они анализируют данные по своему региону, которые им предоставляет интерактивный ресурс, и далее используют их в своей работе по улучшению улично-дорожной сети, – заключил Васильев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Смоленские кофе появился в крупных супермаркетах
Смолянке сломал челюсть ее знакомый
Смолянам угрожают огромные сосульки
Бывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии
Со смоленскими школьниками провели более 60 уроков безопасности
Смолянам вернули тепло и горячую воду
40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине
BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске
Жители Смоленска стали дольше жить
Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности
Житель Сафоново из ненависти сжег баню знакомого
Смоленские школы пополнились новыми автобусами
Смолянка обманом получила кредит в 440 тыс. рублей
Смоленские налоговики меняют график работы
Из-за ДТП в центре Смоленска образуется пробка
«Квадра» обещает вернуть тепло и воду в квартиры смолян в течение дня
В Смоленской области горел автомобиль
В Смоленске погиб мужчина, выпав из машины
В Смоленске двое мужчин пожили в чужом доме и обворовали его
Смолян оставили без тепла и горячей воды
Туристам в Смоленске предлагают послушать «Народный аудиогид»
Смолянин обокрал соседа по даче на 240 тыс. рублей
Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами
В Смоленске перенастроили светофор на «Шарме»
Работникам «Дельфина» в Смоленске задолжали 1,45 млн рублей
Смолянин оскорбил полицейского
На Витебском шоссе в Смоленске произошло крупное ДТП