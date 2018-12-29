ОНФ: Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог

Власти в регионах активнее ремонтируют участки убитых дорог, отметили эксперты ОНФ, подводя итоги работы.

Интерактивный ресурс собрал уже свыше 1 млн голосов за дороги, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в ремонте. Всего на карту добавлено более 36 тыс. участков. Из них 5888 – уже отремонтированы капитально, 4426 – ямочным способом, а более 2 тыс. – попали в планы ремонтов.

Самыми неравнодушными к дорожным проблемам своего региона стали жители Московской области – они добавили на карту 1318 дорог. На втором месте – крымчане, которые хотели бы привести в порядок 1203 участка дорожной сети. В пятерку самых активных попали и жители Ростовской (1035), Нижегородской (1021) областей, Санкт-Петербурга (1000).

По числу капитально отремонтированных дорог с карты лидером опять-таки стала Московская область – таких участков здесь 467. За ней в этом рейтинге следует Ростовская область (265), Красноярский край (248), Смоленская область (217) и Ставропольский край (208).

С ямочным ремонтом лучше других постарались власти в Санкт-Петербурге – 298 дорог приведены в порядок именно таким образом. В пятерке лучших в этом вопросе также Ивановская (284 дороги), Смоленская (254), Ростовская (204) и Белгородская (156) области. Меньше всего ямочного ремонта сделали в Якутии (точнее, здесь нет ни одного такого примера), в Ненецком автономном округе – две дороги, в Удмуртской Республике, Омской и Калининградской областях – по 4.

Отдельный рейтинг посвящен субъектам, где убитые дороги с карты уже занесены в планы ремонта на 2019 г.Больше всего таких в Красноярском крае (211), Московской области (108), Пермском крае (49), Алтайском крае (49), Республике Татарстан (45) и Оренбургской области (28).

– Результаты работы нашего проекта показали, что немало регионов, где власти готовы вести диалог с гражданами, прислушиваться к их мнению и выполнять требования граждан. Но, к сожалению, есть и те, где руководители администрации по-прежнему формируют планы дорожных работ, руководствуясь только своими расчетами, и упрямо не слышат жителей, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.

Это наглядно подтверждают примеры регионов, власти которых за все время работы проекта так и не проявили активности. Так, в Республике Карелия за весь период существования карты на нее добавлена 261 дорога. Из этого количества на 240 участках до сих пор нет никаких изменений. В Калмыкии на интерактивный ресурс граждане занесли 155 дорог. Лишь девять из них отремонтированы, и восемь дождались ямочных работ. В Удмуртской Республике из 811 добавленных участков 720 остались в том же плачевном состоянии. В Якутии на карту попали 124 дороги, из них отремонтирована только одна, и 13 – в соответствующих планах.

Другие субъекты РФ, напротив, демонстрируют очень хорошие результаты работы с ресурсом «Карта убитых дорог». Так, в Республике Тыва по 75% таких участков проблемы уже решены. В Республике Ингушетия и в Красноярском крае таких более 70%. В пятерке лучших и Москва – 80% добавленных дорог уже преобразились. В Амурской области этот показатель также высок – 74%.

Продолжает свою работу и мобильное приложение «Убитые дороги». Здесь жители оперативно могут отмечать не только целые участки, но и отдельные дефекты – яма, сломанный светофор, нарушение технологии дорожных работ или стертая разметка. Самыми активными в этом плане стали жители Саратовской и Московской областей, Приморского и Краснодарского краев, а также Санкт-Петербурга.

– Наш проект работает уже почти два года. И приятно замечать, что активность граждан за это время не снижается. Независимо от времени года на карту добавляют около 250 дорог в месяц. Отмечу и тот факт, что внимание к проекту со стороны органов власти, отвечающих за дорожную сеть, также повышается. Во многих субъектах РФ власти начинают прислушиваться к мнению общественности. Они анализируют данные по своему региону, которые им предоставляет интерактивный ресурс, и далее используют их в своей работе по улучшению улично-дорожной сети, – заключил Васильев.