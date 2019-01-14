Где искупаться смолянам на Крещение

48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Окунуться жители региона смогут в областном центре – для них будут оборудованы и освещены два водоема и купель - и во всех муниципальных образованиях Смоленщины.

Напомним, совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.

В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купелях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.

Полный список разрешенных мест проведения Крещенских купаний:

г. Смоленск

1. г. Смоленск, озеро в Реадовском парке;

2. г. Смоленск, п. Красный Бор, оз. Ключевое;

3. г. Смоленск, ул. Окопная, купель;

г. Десногорск

4. Савеевское СП, д. Савеево, купель;

Велижский район

5. г. Велиж, ул. Рабочая, Пятницкая часовня, купель;

Вяземский район

6. г. Вязьма, оз. Бознянское;

Гагаринский район

7. с. Карманово, ул. Набережная, д. 15, р. Яуза (в районе Смоленского филиала ФГУП «Охрана МВД России»);

8. с. Карманово, ул. Советская, д. 5а, купель;

9. д. Мелихово, источник Николая Угодника;

10. д. Брылево, «Святой источник»;

Глинковский район

11. д. Иваники, р.Мошна;

Демидовский район

12. Заборьевское СП, д. Боровики, купель;

Дорогобужский район

13. д. Болдино, Епархиальный Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, пруд;

14. г. Дорогобуж, Епархиальный монастырь в честь Великомученика Димитрия Солунского, купель;

Духовщинский район

15. Бабинское СП, д.Чижево, купель;

16. Бересневское СП, д.Рибшево, купель;

Ершичский район

17. Кузьмичское СП, д. Кузьмичи исток реки Невплюх;

18. Ершичское СП, с. Ершичи, святой источник (купель);

Ельнинский район

19. г. Ельня, р. Десна по ул. Калинина д. 3а;

20. с. Новоспасское, р. Десна;

21. д. Уварово, р. Угра;

Кардымовский район

22. Каменское СП, д. Смогири, Николо-Георгиевский храм, купель;

23. Нетризовское СП, д. Федюкино, храм Святителя Николая Чудотворца, купель;

Краснинский район

24. дер. Маньково, оз. Новое Маньковское;

25. д. Красная горка, р. Ольшанка;

Монастырщинский район

26. д. Ново-Внуково, р. Железняк;

Новодугинский район

27. Извековское СП, д. Мольгино, купель;

Починковский район

28. Шаталовское СП, д. Шаталово, купель;

Рославльский район

29. Грязенятское СП, д. Максимково, купель;

30. Любовское СП, д. Луги, купель;

Руднянский район

31. Переволочское СП, д. Заозерье, оз. Б. Рутовечь (в районе центрального пляжа);

32. Любавичское СП, д. Любавичи, р. Малая Березина;

Смоленский район

33. Талашкинское СП, д. Моготово, купель;

34. Катынское СП, д. Вонлярово, оз. Дачное;

35. Корохоткинское СП, д. Магалинщина, купель;

36. Касплянское СП, п. Каспля, купель;

37. Михновское СП, д. Михновка, купель;

38. Козинское СП, д. Высокое, источник;

39. Гнёздовское СП, д. Новые Батеки, ул. Ольшанская д. 26, озеро на тер. оздоровительно-развлекательного комплекса «Тихая заводь»;

40. д. Дуброво, оз. Пенеснарь;

41. Гнездовское СП д. Ермаки, ул. Задорожная, д. 4а (пруд базы отдыха «Ермак»);

Сафоновский район

42. д. Клемятино, озеро на территории ОКБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации»;

Темкинский район

43. Павловское СП, д. Темкино, купель;

44. Павловское СП, д. Кордюково, р. Воря;

Холм-Жирковский район

45. Богдановское СП, с. Боголюбово, купель;

Ярцевский район

46. Капыревщинское СП, д. Капыревщина, ул. Восточная, купель;

47. г. Ярцево, озеро в районе Дома-интерната для престарелых и инвалидов;

48. Капыревщинское СП д. Кузьмино, купель.