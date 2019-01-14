Где искупаться смолянам на Крещение
48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Окунуться жители региона смогут в областном центре – для них будут оборудованы и освещены два водоема и купель - и во всех муниципальных образованиях Смоленщины.
Напомним, совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.
В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купелях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.
Полный список разрешенных мест проведения Крещенских купаний:
г. Смоленск
1. г. Смоленск, озеро в Реадовском парке;
2. г. Смоленск, п. Красный Бор, оз. Ключевое;
3. г. Смоленск, ул. Окопная, купель;
г. Десногорск
4. Савеевское СП, д. Савеево, купель;
Велижский район
5. г. Велиж, ул. Рабочая, Пятницкая часовня, купель;
Вяземский район
6. г. Вязьма, оз. Бознянское;
Гагаринский район
7. с. Карманово, ул. Набережная, д. 15, р. Яуза (в районе Смоленского филиала ФГУП «Охрана МВД России»);
8. с. Карманово, ул. Советская, д. 5а, купель;
9. д. Мелихово, источник Николая Угодника;
10. д. Брылево, «Святой источник»;
Глинковский район
11. д. Иваники, р.Мошна;
Демидовский район
12. Заборьевское СП, д. Боровики, купель;
Дорогобужский район
13. д. Болдино, Епархиальный Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, пруд;
14. г. Дорогобуж, Епархиальный монастырь в честь Великомученика Димитрия Солунского, купель;
Духовщинский район
15. Бабинское СП, д.Чижево, купель;
16. Бересневское СП, д.Рибшево, купель;
Ершичский район
17. Кузьмичское СП, д. Кузьмичи исток реки Невплюх;
18. Ершичское СП, с. Ершичи, святой источник (купель);
Ельнинский район
19. г. Ельня, р. Десна по ул. Калинина д. 3а;
20. с. Новоспасское, р. Десна;
21. д. Уварово, р. Угра;
Кардымовский район
22. Каменское СП, д. Смогири, Николо-Георгиевский храм, купель;
23. Нетризовское СП, д. Федюкино, храм Святителя Николая Чудотворца, купель;
Краснинский район
24. дер. Маньково, оз. Новое Маньковское;
25. д. Красная горка, р. Ольшанка;
Монастырщинский район
26. д. Ново-Внуково, р. Железняк;
Новодугинский район
27. Извековское СП, д. Мольгино, купель;
Починковский район
28. Шаталовское СП, д. Шаталово, купель;
Рославльский район
29. Грязенятское СП, д. Максимково, купель;
30. Любовское СП, д. Луги, купель;
Руднянский район
31. Переволочское СП, д. Заозерье, оз. Б. Рутовечь (в районе центрального пляжа);
32. Любавичское СП, д. Любавичи, р. Малая Березина;
Смоленский район
33. Талашкинское СП, д. Моготово, купель;
34. Катынское СП, д. Вонлярово, оз. Дачное;
35. Корохоткинское СП, д. Магалинщина, купель;
36. Касплянское СП, п. Каспля, купель;
37. Михновское СП, д. Михновка, купель;
38. Козинское СП, д. Высокое, источник;
39. Гнёздовское СП, д. Новые Батеки, ул. Ольшанская д. 26, озеро на тер. оздоровительно-развлекательного комплекса «Тихая заводь»;
40. д. Дуброво, оз. Пенеснарь;
41. Гнездовское СП д. Ермаки, ул. Задорожная, д. 4а (пруд базы отдыха «Ермак»);
Сафоновский район
42. д. Клемятино, озеро на территории ОКБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации»;
Темкинский район
43. Павловское СП, д. Темкино, купель;
44. Павловское СП, д. Кордюково, р. Воря;
Холм-Жирковский район
45. Богдановское СП, с. Боголюбово, купель;
Ярцевский район
46. Капыревщинское СП, д. Капыревщина, ул. Восточная, купель;
47. г. Ярцево, озеро в районе Дома-интерната для престарелых и инвалидов;
48. Капыревщинское СП д. Кузьмино, купель.