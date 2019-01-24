Трудное начало

Контейнеры, заваленные отходами «с горкой», кучи мусорных пакетов за пределами контейнерных площадок и «раскаленные добела» от жалоб телефоны «горячей линии» - с этими проблемами Смоленщина столкнулась в первые дни 2019 года. Что стало тому причиной, выясняли на совещании в администрации региона, прошедшем под председательством губернатора.

«Беспредел, иначе не назовешь»

Как было отмечено на совещании, первые дни января оказались сложными для всех регионов страны: практически повсеместно возникали серьезные проблемы. Смоленщина, к сожалению, не стала исключением.

- Цель нашего сегодняшнего совещания - обсудить вопрос, который является жизненно важным для всех смолян, - подчеркнул, открывая совещание, губернатор Алексей Островский. - Я имею в виду уборку придомовых территорий от бытового мусора. То, с чем жители города Смоленска и муниципальных образований ежегодно сталкиваются в дни новогодних праздников, - это беспредел, иначе не назовешь. Поэтому нам нужно самым тщательным образом разобраться в причинах происходящего. Мы сейчас послушаем профильных руководителей, ответственных за данное направление работы, глав муниципальных образований, чтобы каждый высказал свое мнение и видение того, кто виноват в сложившейся ситуации.

Заместитель главы региона Юрий Пучков, курирующий это направление, сообщил, что проблемы обусловлены рядом объективных причин. Это и нехватка мусороуборочной техники, возникшая в том числе из-за необходимости перераспределять ее между муниципалитетами. Это и частичная неподготовленность профильных компаний к работе - так, например, они недооценили рост объемов отходов в праздники. Еще одна причина «пробуксовки» системы связана с отсутствием информации о некоторых контейнерных площадках, не включенных в единый реестр. Были и случаи, когда операторы-перевозчики закончили работу раньше положенного срока.

- Уже 29-30 декабря некоторые недобросовестные перевозчики прекратили выполнять свои обязательства по договорам, заключенным с управляющими компаниями, что привело к накоплению отходов. Вывезти мусор удалось только 1 января силами регоператора, - пояснил вице-губернатор.

Существенно осложнило работу и то, что во многих дворах не были расчищены подъездные пути к контейнерным площадкам и мусороприемным камерам. Спецтехнику «не пускал» и припаркованный транспорт. Чтобы справиться с проблемой, пришлось задействовать ГИБДД: владельцев авто искали с помощью полиции и просили убрать машины.

Потоки жалоб

На «горячие линии» по вопросам ТКО, работающие в профильном департаменте и областной жилинспекции (8(4812) 20-57-52, 20-55-88), за время новогодних праздников, по словам Пучкова, поступило около 440 обращений, при этом примерно половина из них - от жителей Смоленска.

- Ко мне на протяжении всего этого времени обращались смоляне с жалобами, что не могут дозвониться по телефону «горячей линии», потому что номер постоянно занят, - прокомментировал слова заместителя Островский. - А вы учли в своей статистике, наверное, единичные случаи, когда люди смогли дозвониться. Нужно было изначально предусматривать многоканальную телефонную линию. В преддверии новогодних праздников вы, Юрий Николаевич (Пучков, вице-губернатор), как курирующий заместитель гарантировали, что не допустите мусорный коллапс. А сейчас приводите совершенно иную аргументацию, ссылаясь на то, что неправильно распределили машины по муниципальным образованиям, и так далее. Значит, нужно было в прошлом году ставить передо мной вопрос о необходимости закупки спецтехники и выделении дополнительных средств из регионального бюджета на эти цели.

Отладим систему

Обсудили на совещании и неудовлетворительную работу оператора-перевозчика. Губернатор потребовал от подчиненных применить к этой компании предусмотренные законодательством меры воздействия.

В ходе обсуждения также была дана оценка деятельности управляющих компаний (УК), обслуживающих многоквартирные дома. Некоторые из них, к примеру, не выполняли свои обязательства по уборке мусора, своевременно не реагировали на жалобы населения, поступающие на «горячую линию».

В этой связи глава региона обратился к и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Смоленской области Елене Печкуровой:

- Елена Михайловна, те управляющие компании, которые саботировали работу по уборке мусора, создавали жителям обслуживаемых домов проблемы, должны быть в рамках действующего правового поля лишены лицензий, тем самым завершив свою деятельность на территории области. У нас неприкасаемых нет. Какие шаги в данном направлении предпринимаются?

Печкурова проинформировала, что в ряде случаев наладить взаимодействие с УК было крайне сложно, при этом наибольшее количество проблем возникло в Промышленном районе города Смоленска. В отношении таких организаций проведут проверки: будут выяснять, заключили ли они договоры с региональным оператором и как жителям их домов начисляется плата за новую коммунальную услугу. Обещают проконтролировать и качество работы УК.

Еще одной темой, рассмотренной на совещании, стали механизмы организации эффективной работы по уборке мусора на территории муниципалитетов. Главы районов выступили с предложениями по улучшению ситуации с вывозом ТКО и содержанию контейнерных площадок.

Исключить «ручное управление»

Подводя итоги совещания, губернатор подчеркнул:

- У меня складывается впечатление, что все проблемы, которые касаются вывоза мусора с придомовых территорий как в период новогодних праздников, так и в настоящее время, к сожалению, пока еще решаются в ручном режиме. Это недопустимо.

Несмотря на то, что по различным федеральным оценкам - профильного Министерства природных ресурсов и экологии, аппарата полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе - Смоленская область находится в «зеленой зоне» и в сравнении со многими иными субъектами Российской Федерации является регионом, где все достаточно неплохо обстоит с уборкой муниципальных образований от мусора, я как губернатор отталкиваюсь не от этих хороших оценок, а от негативных оценок населения, совершенно справедливых, и в полной мере разделяю негодование смолян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Николаевич (Пучков, вице-губернатор): даю вам вместе с Романом Александровичем Захаровым (начальник департамента по природным ресурсам и экологии) полтора месяца на то, чтобы эту ситуацию «ручного управления» исключить, навести порядок в данном вопросе, в том числе ликвидировать помойки на придомовых территориях и стихийные свалки, чтобы мусор во всех без исключения муниципалитетах убирался качественно. Работайте с управляющими компаниями, оператором-перевозчиком, привлекайте иные ресурсы. Необходимо коренным образом ситуацию исправить. Если вы с Захаровым с поставленной задачей не справитесь, я с 1 марта вам обоим контракты не продлю.

Справка «КП»

С января 2019 г. в России ввели новую систему регулирования услуг по обращению с ТКО. Цель реформирования отрасли - перестройка всего алгоритма сбора и утилизации отходов, которая позволит улучшить экологическую обстановку, избавиться от стихийных свалок, перейти к раздельному сбору мусора и увеличить долю его переработки. В Смоленской области утвердили Территориальную схему обращения с отходами и с помощью конкурса выбрали регионального оператора (АО «Спецавтохозяйство»), который в ближайшие 10 лет будет заниматься обращением с отходами. В вывозе мусора на территории семи муниципалитетов также участвует оператор-перевозчик.