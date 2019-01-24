Награда – достойным!

15 января председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с редакторами и журналистами средств массовой информации, признанными лауреатами традиционного областного конкурса по освещению в СМИ деятельности представительных органов власти Смоленской области. Заслуженные награды получили представители двадцати двух областных и районных газет, теле- и радиоканалов.

По доброй традиции церемония награждения прошла в зале заседаний регионального парламента, где обсуждаются законопроекты и принимаются важные для дальнейшего развития Смоленщины решения. При этом работники средств массовой информации присутствуют на заседаниях областной думы и на регулярной основе информируют смолян о результатах законотворческой деятельности.

За минувший год ими были подготовлены многочисленные материалы о работе депутатов, представляющих интересы жителей области. Почти 1300 из них были рассмотрены конкурсной комиссией, отметившей высокий профессионализм авторов и редакционных коллективов, готовящих и выпускающих информационную продукцию.

На встрече с работниками областных и районных СМИ председатель областной думы Игорь Ляхов поздравил присутствующих с профессиональным праздником – Днем российской печати и поблагодарил за профессиональное мастерство.

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В Смоленской области наградили СМИ, принявшие участие в областном конкурсе. ФОТО: Смоленской областной Думы.

Для того чтобы создать достойный материал, который будет востребован и оценен нашим обществом, вам необходимо быть профессионально подготовленными, эрудированными, знать многие аспекты нашей жизни. Бесспорно, хотел бы кто или нет, а люди сегодня смотрят телевизор, слушают новости, выписывают газеты и журналы, просматривают различные интернет - издания, поэтому роль ваша велика, – подчеркнул Игорь Васильевич.

Он напомнил, что у журналистов наряду с представителями других востребованных профессий ненормированный рабочий день, они трудятся в праздники и выходные, при любой погоде выезжают на съемку сюжетов. Благодаря этому жители региона имеют возможность свое-временно получать актуальную информацию, узнавать интересные новости, быть сопричастными ко многим событиям, происходящим в регионе.

Также было отмечено, что сила и авторитет журналистского слова по-настоящему велики, поскольку влияют на формирование общественного мнения. Поэтому очень важно, чтобы авторы придерживались принципов объективности, ответственности и достоверности при подаче информации.

Председатель призвал искать новые подходы при подготовке материалов, заметив, что запросы современного общества меняются: люди хотят получать больше позитивной и полезной информации.

В зале собрались интересные, неординарные, творческие, обладающие широким кругозором и, конечно, талантливые представители славной профессии. Обращаясь к ним, Игорь Васильевич выразил уверенность, что все эти прекрасные деловые и человеческие качества и в будущем будут помогать в ежедневной деятельности, а также пожелал творческих успехов, вдохновения, мирного неба над головой и благополучия.

– Не могу не поблагодарить тех, кто готовит информацию: операторов, монтажеров и всех, кто содействует этому, а также работников полиграфический предприятий, – добавил Игорь Ляхов.

Признанием заслуг стали награды. Председатель смоленского парламента вручил призерам конкурса дипломы.

После церемонии награждения общение продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чаю. Журналисты смогли задать председателю облдумы интересующие их вопросы и обсудить актуальные темы.

Список победителей доступен по ссылке.