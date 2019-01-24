У создателей картины уже в планах съемки новых серий о заводе. Правда, очередные сюжеты пока держат в секрете.

В дебютном фильме решили подвести промежуточные итоги 15-летней работы компании «Умалат». Некогда предприятие называлось «Севский маслодел» и находилось на грани банкротства. Сегодня полностью модернизированный завод, под брендами Unagrande, Pretto, «Умалат» производит больше 40 видов свежего полезного сыра. Популярны они не только на Брянщине, но и по всей России. Так как же удалось наладить на периферии выпуск доселе невиданных там продуктов, той же итальянской моцареллы и кавказского сулугуни?

Компания «Умалат» презентовала фильм «Сырная история. Начало». ФОТО: предоставлено героем публикации.

Из Италии - с опытом

Началось все с кулинарных экспериментов дома на кухне, поведал основатель компании и гендиректор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко. Во время путешествий он оценил свежие сыры, а потом научился сам готовить брынзу и моцареллу, удивляя ими своих гостей. Поэтому в итоге и согласился выкупить севский завод и вложиться в производство сыров. Однако выпускать качественный продукт в промышленных масштабах оказалось гораздо сложнее. В какой-то момент, признается, просто закончились ресурсы: и моральные, и материальные. Тогда он решил закрыть этот бизнес. Спасти завод от банкротства и поднять его на мировой уровень помогло практически чудо.

Если точнее - сыродел из Италии Антиоко Пинна. В последний момент он откликнулся на приглашение гендиректора и прилетел в Севск. А вскоре научил сотрудников создавать качественный итальянский продукт. Десятки людей тогда не потеряли работу. Теперь штат вырос и стал более трехсот с лишнем человек.

Сам итальянец десятилетиями изучал технологию производства свежих сыров на своей родине - Сицилии. Это стало делом всей его жизни. И за восемь лет научил русских работать честно, открыто и с душой.

- Мы создали хорошее предприятие, - сказал Алексей Мартыненко. - Надеюсь, в ближайшее время «Умалат» станет лучшим заводом в стране по производству свежих сыров. Мы придерживаемся самых строгих стандартов на всех этапах производства, от выбора молока до упаковки сыра. Даже итальянцы признают, что изначальное сырье у нас лучше, чем у них.

Компания «Умалат» презентовала фильм «Сырная история. Начало». ФОТО: предоставлено героем публикации.

Из Севска - с любовью

Представленный фильм в том числе стал своеобразной реакцией на показанную на федеральном канале передачу. Сопровождалась она кадрами производства сыра в России в антисанитарных условиях. Друзья предложили Алексею Анатольевичу показать, как на самом деле производят сыр в нашей стране на примере завода «Умалат», какие стадии производства он проходит и в каких условиях.

- Первое, что бросилось в глаза, когда приехали на завод на съемки - идеальная чистота и порядок, - сказал автор документального фильма «Сырная история. Начало» Георгий Акопян. - А еще довольные и улыбающиеся люди в цехах. Создание сыра, считаю, - настоящее творчество, в котором принимают участие все работники. И видно, что им самим нравится этот процесс. Надеюсь, у нас получилось передать зрителям с экрана ту теплоту, с которой создают моцареллу в Италии и то, с какой любовью ее производят здесь, в России.

Оценили фильм представители районной власти, духовенства и журналисты. А главное - сами сотрудники завода. После просмотра они признались, что за эти годы их отношение к работе действительно изменилось. В компании «Умалат» они почувствовали себя нужными. К их мнению руководство готово прислушаться. Кроме того, люди убедились, насколько важен и значим их труд. Пожалуй, в этом и кроется секрет вкусного продукта, и как следствие - процветания предприятия. Хотя, конечно, - добавляют сотрудники, - без качественного молока, стерильного оборудования и проверенной годами технологии не обойтись.