2019-01-30T13:38:17+03:00
Общество

В Смоленске учительница расцарапала лицо школьнику

Следственный комитет проверяет информацию о причинении ребенку телесных повреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске учительница расцарапала школьнику лицо. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске учительница расцарапала школьнику лицо. ФОТО: pixabay.com
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Следком проверяет информацию о том, что учительница расцарапала лицо второкласснику, ранее опубликованную в одном из местных изданий.

– Следователи устанавливают обстоятельства, при которых учитель причинила 8-летнему ребенку телесные повреждения, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» официальный представитель ведомства Наталья Зуева. – Инцидент произошел в столовой, на глазах у других детей: учительница подошла к ребенку и нанесла мальчику телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что ситуация будет тщательно изучена. После поступку педагога дадут правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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