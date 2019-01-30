В Смоленске учительница расцарапала лицо школьнику

Следком проверяет информацию о том, что учительница расцарапала лицо второкласснику, ранее опубликованную в одном из местных изданий.

– Следователи устанавливают обстоятельства, при которых учитель причинила 8-летнему ребенку телесные повреждения, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» официальный представитель ведомства Наталья Зуева. – Инцидент произошел в столовой, на глазах у других детей: учительница подошла к ребенку и нанесла мальчику телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что ситуация будет тщательно изучена. После поступку педагога дадут правовую оценку.